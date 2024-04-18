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    07:25, 18 四月 2024 | GMT +6

    能源部回应彭博报道：油田索赔为商业纠纷，将通过仲裁解决

    Қашаған
    Фото: facebook.com/ncoc.kz

    哈萨克国际通讯社讯）能源部部长顾问钦吉斯·伊利亚索夫17日就彭博社关于“哈萨克斯坦将卡沙干油田开发商索赔金额提高至1500亿美元”报道发表评论。

    -根据北里海项目生产分成协议之规定，仲裁纠纷和索赔的细节不得公开。这是一起纯粹的商业纠纷，各方打算通过仲裁程序解决。-伊利亚索夫在回应哈通社置评请求时强调。

    此前，彭博社报道称，哈萨克斯坦政府将针对卡沙干油田开发商的索赔金额提高至1500亿美元，其中包括因项目延误和成本超支而造成的利润损失。

    去年春天，哈萨克斯坦政府对北里海经营公司（NCOC）和卡拉恰甘纳克石油作业公司提起诉讼，这两家企业正在该国西部地区进行油气田开发。政府指控这些公司违反了招标程序，并未充分履行承包商义务。据彭博社4月5日的报道称，哈萨克斯坦当局对其合作伙伴扣留卡沙甘油田130亿美元和卡拉恰甘纳克油田35亿美元的费用感到不满。

    2023年4月，哈萨克斯坦能源部部长阿勒马斯阿达姆·萨特哈利耶夫曾表示，对卡拉恰甘纳克和卡沙干油田运营商提起诉讼，是为了更好保护哈萨克斯坦人民的利益。

    【编译：阿遥】

    标签:
    能源部 卡沙甘油田 石油
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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