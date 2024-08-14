哈萨克斯坦绿色能源项目蓬勃发展：2060年实现碳中和的计划与挑战

会议提到，联合国开发计划署（UNDP）在哈萨克斯坦推广的可再生能源技术投资风险降低项目目前已取得显著成果。哈萨克斯坦能源部在全球环境基金（GEF）的财务支持下，推动了这一重要项目的实施。

据了解，到2060年，哈萨克斯坦将通过向替代和可再生能源的转型，逐步实现碳中和。这一项目不仅涵盖能源领域的大型设施，还包括中小型企业。

目前，在全球环境基金的支持下，哈萨克斯坦已建成148个总装机容量达2900兆瓦的大型可再生能源设施。可再生能源在哈萨克斯坦电力生产总量中的比例已达到6.5%。

联合国开发计划署驻哈萨克斯坦常驻代表卡塔兹娜·瓦维尼亚女士会议上表示说：

- 去碳化经济是我们对未来世代的责任。逐步减少对化石燃料的依赖，并向可再生能源过渡，这已不再是一个雄心勃勃的目标，而是世界各国共同承诺的责任。联合国开发计划署提出的这一方法，旨在通过改善立法，帮助各国政府有效激励和推广私人投资于可再生能源领域。支持“绿色”倡议，我们正稳步迈向为人类和地球建设低碳未来。

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哈萨克斯坦能源部副部长松哈特•叶斯穆汗诺夫也在会议上指出，能源部正在积极扩大可再生能源在国家能源结构中的份额。

- 这一方向的项目不仅将帮助哈萨克斯坦减少温室气体排放，还将增强国家的能源安全。根据电力行业发展规划，到2035年，哈萨克斯坦的电力结构将发生显著变化：可再生能源占比将达到24.4%，水电站占比10.8%，天然气发电占比25.8%，而煤电的比例将降至34.3%。 - 他说。

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【编译：达娜】