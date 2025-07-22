哈萨克斯坦能否跻身全球稀土资源前三甲？

稀土金属的全球重要性日益提升

稀土金属虽被称为“稀有”，但其实在地壳中的分布并不罕见，甚至某些元素的储量高于铜。然而，由于其多伴生于复杂矿石中，提取过程技术难度大、成本高，因此被称为“稀有”。

包括镧、铈、钕、镨、钐等在内的17种元素被列入稀土金属（REM）范畴，在哈萨克斯坦的东哈州、阿克莫拉州、曼格斯套州、江布尔州、卡拉干达州和乌勒套州等地均有分布，部分还存在于磷矿、煤矿和铀矿资源中。

新发现矿区储量可达2000万吨

根据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部的信息，自2022年起，地质学家已在11个区域展开勘探，初步估算显示，包括铍、钇、铌、钨、镓、铯等稀有元素在内的储量可观。其中，卡拉干达州的“Куйректыколь”矿区预测含有高达93.5万吨稀有金属。

2023年4月，在距离阿斯塔纳约420公里的“新哈萨克斯坦”矿区，探明储量或超过2000万吨，若最终数据确认，哈萨克斯坦将在全球稀土储量中排名第三，仅次于中国（2023年产量24万吨）和巴西。该矿区稀土含量达700克/吨，其中12%为重稀土元素，如钕、铈、镧和钇。

市场规模与产业潜力

据国际能源署（IEA）预测，到2030年全球对稀土金属的需求将翻倍，达31.5万吨。而随着电动汽车、风电、电子产品对钕、镨等金属依赖增加，稀土市场愈发紧俏。2023年全球电动车销量为1400万辆，预计2030年将增至5000万辆。

据哈通社整理，若按2023年市场平均价格估算，哈萨克斯坦已探明的稀土金属价值为630亿美元，约占全国GDP（2024年为2800亿美元）的22.5%。若将潜在储量全部纳入，估值可达1990亿美元，占GDP的71%。

尽管稀土金属被誉为“第二桶油”，但其经济贡献尚难与油气产业相比。按目前估算，哈萨克斯坦已探明石油储量为300亿桶，按60美元/桶计，总值达1.8万亿美元，加上8500亿立方英尺天然气，合计达2.055万亿美元，占GDP的7.3倍。

深加工是关键：可提升10倍价值

KPMG哈萨克斯坦分公司指出，1吨含钕矿石若经过磁体、电子元件等深加工，其最终产品价值可比原矿高达100倍。即便按较为保守的估算，若哈萨克斯坦将稀土资源100%本地加工为半成品或终端产品，整体价值也可提升约10倍，使其贡献约等于油气总储量价值。

然而，哈萨克斯坦当前在稀土产业链中的地位仍以原料出口为主，缺乏深加工能力。目前，全国从事稀土和稀有金属加工的企业屈指可数，且多数使用进口原料。

稀土行业现状与挑战

目前哈萨克斯坦已制定《2024-2028年稀土和稀有金属发展综合规划》。该计划指出，全球仅有少数国家具备完整的稀土产业链。即便是美国，也将90%以上稀土原料出口至中国进行加工。全球稀土加工能力85%、永磁体产能90%以上集中在中国。

哈萨克斯坦现有的代表性企业包括：

乌里宾冶金厂：独联体唯一能生产铍、铌、钽制品的工厂；

乌斯卡曼钛镁厂：为波音、空客等企业提供钛产品；

杰兹卡兹甘稀有金属厂（Жезказганредмет）：为哈萨克铜业公司(Kazakhmys)子公司，全球十大铼生产商；

哈萨克锌业公司（Қазцинк）、Kazakhmys Smelting、Kazakhmys Progress：分别生产硒、碲等金属；

哈萨克斯坦铝业公司：曾拥有提取镓的能力，但因利润低已于2015年停产。

官方数据显示，2023年哈萨克斯坦稀有金属产值达1350亿坚戈，但其在全国工业产值中占比仅0.6%，在冶金行业中占比1.5%。

主要问题还包括设备老化、技术落后、核心原料依赖进口等。例如杰兹卡兹甘稀有金属厂尝试提取钨、钽、镍等金属时，便遭遇设备与技术瓶颈。

推动与欧盟合作，发展高端制造

在2024年中亚-欧盟峰会期间，哈萨克斯坦与欧盟签署了《关键矿产协议》备忘录，力争在2026年前落实。该协议或为哈国带来先进技术、资金与市场渠道，助力实现从资源型国家向高附加值制造国的转型。

专家认为，若哈萨克斯坦能在本国建立从采矿到制成品的完整产业链，稀土行业将可为国家经济贡献7.1%的GDP，接近目前石油天然气产业的贡献水平。

【编译：达娜】