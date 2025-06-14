技能人才紧缺！十大热门职业榜单公布，司机与厨师上榜

技术工人需求持续增长

劳动和社会保障部预测，在2025至2030年期间，哈萨克斯坦经济将新增约160万个专业岗位，其中40.3万个岗位将由技术工人填补。具体年度需求预测如下：

2025年：6.38万人

2026年：6.57万人

2027年：6.79万人

2028年：6.68万人

2029年：6.75万人

2030年：7.14万人

这一系列数据表明，国内劳动力市场对具备实践技能的工人需求持续增长，尤其集中在建筑、农业、加工制造及医疗保健等关键行业。

Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

热门职业榜单公布

根据劳动和社会保障部发布的预测，未来几年最为紧缺的职业中，医疗专业人员位居榜首。司机一职紧随其后，位列十大热门职业第二名。榜单中的具体需求如下：

中级医护人员：28,806人

货车司机：20,594人

厨师：17,303人

焊工：15,560人

水管工：11,638人

公交车司机：10,858人

拖拉机手：9,650人

电气技术员：9,666人

工业设备钳工：7,406人

电工：6,080人

从榜单可以看出，热门技术类岗位不仅分布于传统生产行业，同时也涵盖诸如交通运输、生活服务等多个民生领域。

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强化职业培训与技能提升

为帮助失业人员实现再就业与技能提升，就业指导中心正在积极开展各类职业培训。现行的三种主要培训方式包括：

教育机构培训 ：提供学习补助，并报销交通及住宿费用；

企业实训 ：在工作岗位上接受技能培训并领取薪酬；

Skills.Enbek门户在线课程：所有人均可免费参与。

据统计，2024年已有6.75万人通过上述培训项目完成职业技能提升，其中87%在培训后实现就业。此外，skills.enbek.kz平台目前已上线859门在线课程，其中160门专为技术工种量身定制。预计自2025年起，该平台还将推出结合VR/AR技术的新型课程。

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加大对青年与农村居民的支持

国家元首曾多次强调青年是国家的未来。哈萨克斯坦政府一向关注农村青年的就业问题。截至2024年底，共有15.97万名农村失业青年获得了国家支持：

6.97万人参与各类就业促进项目；

1.27万人接受了创业培训；

2,200人获得创业资金并成功开办企业；

近4.7万人通过享受岗位补贴找到了工作。

此外，“文凭下乡”（Дипломмен ауылға）和“乡村嘱托”（Ауыл аманаты）等项目也为愿意在农村长期服务的青年和专业人才提供了稳定的财政支持。

职业变迁：自动化与人工智能的影响

随着自动化和人工智能技术的广泛应用，部分岗位将在未来逐渐消失，同时也将催生出一批新兴职业。2022年的一项研究指出，约29%的岗位功能可实现自动化，另有13%的岗位可能被人工智能所替代。

劳动和社会保障部据此编制的《职业与能力图谱》中，既列出了可能被淘汰的职业，如农艺经济学家、农业信息技术员，也提出了多个新兴职业方向，包括机器人操作员、数字设计师、节能工程师、区块链网络管理员和设备升级工程师等。

【编译：阿遥】