哈萨克斯坦能否借稀土“风口”实现产业跃升？

对于矿产资源丰富的哈萨克斯坦而言，这无疑是一个值得把握的发展窗口。哈萨克斯坦拥有较为可观的稀有和稀土资源储量，也正在逐步搭建相关产业体系。然而，如何从“资源拥有国”真正迈向“产业参与者”，乃至在全球高技术产业链中占据更有利的位置，仍是摆在本国面前的一道现实课题。

全球稀土市场快速扩张 供应高度集中

稀土元素通常指一组由17种金属组成的关键材料，广泛应用于微芯片、风力涡轮机、动力电池、智能电子设备以及高性能磁体等产品制造领域。正因其在现代工业体系中的不可替代性，稀土正被视为未来科技与制造业的重要底层支撑。

根据国际研究数据，过去20年间，全球稀土金属市场持续扩张。2004年，全球稀土产量约为10.15万吨；到2024年，这一数字已增至约37.99万吨，几乎增长了4倍。

Solidcore Resources公司工程地质专家、 开采地质管理部门负责人谢里克·科纳克巴耶夫指出，推动这一增长的并非短期波动，而是长期且结构性的市场需求。

他表示，当前全球对稀土元素的需求极为旺盛，且仍在持续增长。电动车、可再生能源、电子设备、计算机和智能手机等领域，都是稀土需求增长的主要驱动力。换言之，全球向数字经济转型的进程，本身就与稀土市场的发展密切相连。

不过，与需求同步扩大的，是全球供应链的不平衡问题。当前，全球超过70%的稀土开采以及约90%的稀土加工能力集中在中国。在此背景下，稀土资源已不仅是工业原料，也日益成为地缘经济竞争中的重要筹码。

专家认为，中国在该领域形成主导地位，与其相对较低的劳动力成本、成熟的工业基础以及技术积累密切相关。这种优势使其在全球产业链中占据了难以忽视的位置。与此同时，国际市场也愈发迫切地寻求供应来源多元化，这为包括哈萨克斯坦在内的新兴资源国提供了切入机会。

资源禀赋突出 但产业开发仍处起步阶段

从资源基础来看，哈萨克斯坦具备相当可观的开发潜力。据哈萨克斯坦工业和建设部介绍，稀有及稀土金属矿床开发，以及基于这些资源生产国际市场所需产品，已被纳入国家工业创新发展的重点方向。

目前，哈萨克斯坦国家矿产储量平衡表中登记的矿床总数超过9000处，其中100多处含有稀有和稀土元素。

值得注意的是，哈萨克斯坦稀有金属资源的一大特点在于，许多稀有元素并非以独立矿种形式被开发，而是作为铀矿、有色金属和贵金属开采过程中的伴生资源被提取出来。这意味着，仅依靠传统采矿模式难以充分释放资源价值，必须依赖更高水平的综合提取与深加工技术。

目前，哈萨克斯坦已实现部分稀有金属的开采和初步加工，涉及钨、钼、钛、锆、铼等品种。此外，还可提取硒、碲、锗、镓、铟、铊、铋、铪、钪、镉、锇和钇等伴生元素。

但从整体规模来看，这一产业目前在哈萨克斯坦工业体系中的占比仍非常有限，仅约占工业总产值的0.3%。这意味着，该行业虽然基础薄弱，但同时也蕴含较大的增长空间，尤其是在全球需求持续上升的大背景下，其战略意义正不断上升。

已形成部分区域产业基础 但“深加工短板”明显

从产业布局来看，哈萨克斯坦已在部分地区建立起稀有金属加工的基础工业能力，东哈州和中部地区被视为最具发展潜力的产业集聚区。

其中，乌斯卡曼钛镁联合企业主要生产钛和镁，是哈萨克斯坦向航空及冶金行业供应相关材料的重要工业基础。乌尔宾冶金厂则从事铍、铌和钽等金属的加工，这些材料在核能、电子工业等高技术领域具有重要应用价值。位于杰兹卡兹甘的“杰兹卡兹甘稀有金属厂”（Жезказганредмет）则生产铼和锇，这些金属通常用于高温合金和化工工业。

此外，其他地区也在推进相关项目。例如，克孜勒奥尔达州的“Balausa”公司已开始生产钒精矿，阿拉木图州的“杰特苏钨业（Жетысу Вольфрамы）”公司则在推进钨矿开发。

这些项目共同构成了哈萨克斯坦当前稀有金属加工产业的基本雏形。

不过，尽管已有若干工业节点，哈萨克斯坦在深加工环节的整体能力依然有限。专家指出，由于技术储备不足、设备基础薄弱，目前哈萨克斯坦在相当大程度上仍以原料开采和对外供应为主，尚未形成完整的高附加值产业链。

科纳克巴耶夫表示，哈萨克斯坦事实上拥有相当可观的资源储量，其中不少矿床早在苏联时期就已完成勘探。问题并不在于“有没有矿”，而在于如何加快建设本国加工基础设施、吸引投资、引入现代技术，进而实现资源最大化提取和全链条产品生产。

他还指出，目前仍有相当一部分资源尚未真正进入经济循环。例如，哈萨克斯坦拥有多个钼矿和钨矿，这些矿床在2000年前曾有一定开发基础，但随着冷战后军工需求下降，其经济价值被重新评估，许多项目如今已基本停滞。类似情况也出现在锂、钽和铍等资源上——虽然储量存在，但国内市场需求有限，相关开发推进速度并不快。

国家政策正从“资源开发”转向“产业链建设”

面对全球关键矿产竞争升温，哈萨克斯坦政府正试图推动该行业从单纯资源开发，转向更完整的产业链建设。根据2024—2028年行业综合发展规划，哈萨克斯坦计划在此期间启动至少5个新的稀有金属生产项目。

目前，部分项目已经落地。其中，博古特矿区的钨生产项目已投入运行，锰单水硫酸盐产品也已开始生产。

下一阶段，哈萨克斯坦还计划继续延伸技术链条。按照规划，ERG参与建设的年产15吨镓生产线预计将于2026年投产；与此同时，围绕锂离子电池废料回收利用以及在“杰兹卡兹甘稀有金属厂”基础上生产金属铼的项目，也正在同步推进。

在新能源材料领域，哈萨克斯坦也开始布局更具前景的细分赛道。其中，“Sarytogan”石墨项目被视为发展电池材料产业的重要支点；位于阿克苏的锰产业集群则计划生产电解锰和二氧化锰，服务于新能源及储能产业链。与此同时，行业企业也在研究永磁体回收、高温镍基合金再加工等项目，这些都与高技术制造业的上游材料供应密切相关。

“新哈萨克斯坦”矿床被视为潜在增长点

卡拉干达州正成为该行业新的关注焦点。2025年，位于库伊雷克蒂科尔区块的“新哈萨克斯坦（Жаңа Қазақстан）”矿床被发现，这被视为哈萨克斯坦稀土资源版图中的一个重要新进展。

哈萨克斯坦工业和建设部副部长伊兰·沙尔汗表示，目前相关区域已获得勘探许可证，正在开展详细地质勘探和实验室研究，以进一步确认资源储量。

Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

据介绍，库伊雷克蒂科尔区块的稀土金属预测储量约为93.54万吨。目前，“陶肯-萨姆鲁克”（Tau-Ken Samruk）已获得该区域固体矿产资源勘探许可，后续将在详细勘探和实验室研究基础上完成储量核定工作。

如果后续储量和可采性得到进一步确认，这一项目有望成为哈萨克斯坦未来推动稀土产业规模化发展的重要支点之一。

吸引国际资本和技术 成为现实路径

为了推动行业系统发展，哈萨克斯坦政府目前不仅在矿产勘探和项目落地上发力，也在同步构建配套投资生态。根据现有政策框架，哈萨克斯坦正在通过以下机制提升对投资者的吸引力：

16个经济特区；

阿斯塔纳国际金融中心；

数字矿业平台 Minerals.e-Qazyna.kz；

总规模约10亿美元的哈萨克斯坦开发银行融资计划。

伊兰·沙尔汗表示，哈萨克斯坦目前正实施至2029年的投资政策构想，重点是形成新一轮投资周期。对于优先发展行业企业，投资合同可带来税收和关税优惠以及实物补助等支持措施。

哈总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫今年2月10日在政府扩大会议上也明确表示，在技术发展加速的背景下，关键材料需求正急剧上升，而来自西方及其他发达国家的投资者已对哈萨克斯坦相关项目表现出浓厚兴趣。总统指出，这是哈萨克斯坦应当加以有效利用的全球竞争优势。

目前，来自美国、德国、澳大利亚和中国的国际合作方，已开始参与哈萨克斯坦多个相关项目。例如，美国Cove Capital LLC通过合资方式参与钨、锂、钽、铌和稀土项目；澳大利亚Sarytogan Graphite Limited与哈方共同推进“Sarytogan”大型石墨项目；德国Bergbau AG则正参与锂矿开发项目。

据哈工业和建设部向媒体提供的信息，目前与德国合作的锂矿勘探项目已开展约800万美元的地质勘查工作；若后续储量确认顺利，总投资规模可能达到5亿美元。

哈萨克斯坦真正的考题，不在“有没有矿”，而在“能不能做产业”

从市场出口方向看，哈萨克斯坦目前仍主要面向中国和俄罗斯，这与现有物流结构和区域需求特点高度吻合。但从更长远的角度看，若产业链逐步完善，哈萨克斯坦完全有可能进一步接入欧盟及亚洲更广泛的高端制造供应体系。

整体而言，哈萨克斯坦当前已具备发展稀有及稀土金属产业的若干关键条件：一是资源储量可观；二是政策支持逐步增强；三是国际资本和技术合作开始进入。

但其未来能否真正占据一席之地，决定性因素仍在于是否能够尽快完成从资源出口模式向工业加工模式的转变。如果这一转型顺利推进，哈萨克斯坦有望进入高附加值、高技术门槛的全球产业链；如果不能实现这一跃迁，则仍可能停留在原料供应国的位置，在日益激烈的国际竞争中受制于人。

从这个意义上说，稀有及稀土金属对哈萨克斯坦而言，已经不仅仅是一个矿业议题，更是一个关乎未来经济结构、产业层级和国家竞争力的战略选择。窗口期正在打开，但留给市场和政策的时间，并不宽裕。

【编译：达娜】