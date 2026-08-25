哈萨克斯坦能源行业新增“智能电网设计师”等职业

（哈萨克国际通讯社讯）据能源部消息，哈萨克斯坦已批准《能源领域数字化和人工智能应用》新职业标准，对未来从事能源数字技术及人工智能解决方案的专业人员提出统一能力要求。

该职业标准由哈萨克斯坦能源部依据《职业资格法》制定，是2026年职业标准制定和更新计划的一部分。

文件新增多项未来能源领域重点职业，包括智能电网设计师、能源系统人工智能开发与应用工程师（Smart Grid），以及能源网络网络安全专家等。

相关职业根据哈萨克斯坦《新职业与能力图谱》制定，未来将用于高校和职业教育机构开发相关教育课程，并为能源行业培养专业人才。

新标准适用于电力和热力能源领域，覆盖电力和热能的生产、输送、储存、分配和消费等环节。

具体涉及生产过程自动化控制系统、调度和技术管理系统、Smart Grid技术、数字数据和资源，以及人工智能解决方案的应用。

此外，新标准还统一规定了能源领域数字技术相关岗位人员应具备的知识、技能和职业能力。

能源部表示，新标准的实施将有助于适应能源行业数字化转型需求，更新职业资格体系，提高专业人才能力要求，并为培养能够在能源领域应用人工智能和数据分析技术的人才奠定基础。

该职业标准正式公布后，将在哈萨克斯坦能源部官方网站及国家职业资格体系数字平台上线。