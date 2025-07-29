布赫图尔玛：改变东哈萨克斯坦能源与景观的大坝

布赫图尔玛水电站是哈萨克斯坦最强大的水电站，其同名水库跻身全球十大水库，具体而言，按容量排名第五。档案中发现的珍贵影像不仅展现了工程成就，还记录了改变数千人生活的历史转折点。

战后重启的宏伟计划

根据档案资料，早在1930年代就提出了在额尔齐斯河建设水电站的设想，作为俄罗斯电气化计划的延续。然而，卫国战争将项目推迟了数十年。直到1952年，苏联部长会议才决定启动这一重要工程。

当时，东哈萨克斯坦的采矿业蓬勃发展，对新电源的需求迫切。项目设计由“水电项目”研究所列宁格勒分院负责。

“设计者选址非常成功。施工无需在水下进行，而是在专门围挡的干燥坑内完成。第一阶段在右岸修建了泄水坝，第二阶段直接建设水电站本身。”参与项目的工程师回忆道。

最初设计为6台机组，后增至9台，总装机容量从435兆瓦提升至675兆瓦，而成本未显著增加。

从村庄到城市

布赫图尔玛水电站建设任务交由“额尔齐斯水电建设”企业，负责人为以工程创新闻名的传奇人物米哈伊尔·瓦西里耶维奇·伊纽申。他领导的团队此前以极短时间建成额尔齐斯河首座水电站——乌斯卡曼水电站，声名鹊起。由于新项目远离大型居民点，建设者需要住所。

1952年，现今的谢列布里扬斯克市所在地还是弗伦泽集体农庄。一年后，首批活动房屋建成，随后兴建了学校、俱乐部、医院和电力线路。十年后，谢列布里扬卡工人村镇获城市地位，更名为谢列布里扬斯克。

这些资料保存在谢列布里扬斯克市图书馆地方志展厅，当地人称之为米哈伊尔·瓦西里耶维奇·伊纽申博物馆之家。

“展厅位于米哈伊尔·瓦西里耶维奇居住的房屋内，保存着他的个人物品，如大理石笔筒和老式拨盘电话。这里还有专门展示布赫图尔玛水电站历史的展区，包括电站模型和建设者的历史照片。例如，1952年首批施工队照片和帐篷小镇的景象令人印象深刻。展厅中央再现了历史瞬间——米哈伊尔·瓦西里耶维奇在记者簇拥下，通过电话宣布布赫图尔玛水电站首台机组启动。”地方志展厅负责人加林娜·萨莫赫瓦尔介绍。

档案中的珍贵记录

1953年，布赫图尔玛水电站大坝开挖工作启动，施工每阶段均精确记录。1955年12月，“科兹洛夫卡”变电站和“乌斯卡曼水电站-谢列布里扬卡”输电线路建成。

1956年6月4日，船闸工人仅用六天抽干船闸下行航道基坑的积水。同年6月19日18:00，额尔齐斯河底安装了一块铜牌，铭文为：“布赫图尔玛水电站大坝于1956年6月19日奠基。”同日，泄水坝开始浇筑首批混凝土。

“1957年9月29日，第一阶段大坝后的泄水坝基坑被水充满，额尔齐斯河通过新河道从大坝顶部流过。10月10日15:30，司机瓦西里·波洛兹科夫将最后一立方米土壤倒入河中，额尔齐斯河被永久截流。这一天不仅载入布赫图尔玛水电站史册，也成为整个额尔齐斯水电的里程碑。”加林娜·萨莫赫瓦尔翻阅档案时说道。

Фото: Бұқтырма СЭС құрылысының жалпы көрінісі. 24.03.1959.Будневич И.

1960年8月14日，建设者日当天，电站首台机组投入工业运行，标志着布赫图尔玛水电站的正式诞生。

领先时代的创新技术

博物馆藏有哈萨克科研院教授、工艺学博士阿赫梅多夫的文章，详细记录了布赫图尔玛水电站建设的一大创新——“硬质混凝土”技术。该技术由工程师米哈伊尔·伊纽申提出，使全球水电技术领先数十年。

“1959年3月，谢列布里扬斯克的全苏会议上，伊纽申提出硬质混凝土筑坝方法。这种低水泥含量的混凝土能防止高温产生的裂缝。混凝土硬化时温度可达30摄氏度，后降至环境温度，而谢列布里扬斯克环境温度为零下4度。”教授写道。

这一突破使水泥用量减少35%，混凝土硬化更快，温度分布更均匀。但铺设硬质混凝土需强大机械，当时并无此类设备。

然而，项目有P.A.卢季、M.M.索博列夫、T.阿斯潘季亚罗夫等优秀工程师。他们基于现有设备开发专用机械，使用装在DT-54拖拉机上的振动器平整压实混凝土。即使在零下45度的严寒，施工也未停止，采用移动帐篷保持温度。

1958年混凝土浇筑量为1.6万立方米，到1960年增至26万立方米。如今，这一技术被视为全球广泛应用的RCC（碾压混凝土）技术的雏形。尽管日本20年后才使用该技术，但其发源地已被确认为谢列布里扬斯克。

沉入水底的村庄

随着施工快速推进，水库蓄水工作启动。1960年4月19日蓄水开始，一个月后水量达10亿立方米。

Фото: Болашақ Бұқтырма теңізінің түбінде. 1957

超过50个集体农庄、1个大型国营农场和逾1万公顷森林被淹没，2.7万人需迁移。库尔希姆区卡布季卡里姆·努尔萨德科夫的家庭便是其中之一，他们当时居住在科萨加什集体农庄。

“科萨加什是个大村庄，我们从事畜牧业，养殖牛群，种植庄稼，有自己的码头和榨油厂。我父亲管理养牛场。村庄分上下科萨加什两部分。1957年得知村庄将被淹没，附近丁盖克和卡梅斯季村也面临同样命运。那年我刚从学校毕业，考入塞梅的兽医学院。全村被迁至距库尔希姆5公里的塔斯托干。”86岁的卡布季卡里姆老人回忆。

他表示，塔斯托干远小于科萨加什，学校不足需扩建。而科萨加什的学校宽敞，拥有铁皮屋顶，在当时是重大成就。

“现今奎干村的居民也迁往那里，仅仅是向山上更高处搬迁。国家未提供现成房屋，村民通过‘阿萨尔’方式，集体自建房屋。就这样，我们的村庄消失在布赫图尔玛水库之下。”老人总结道。

中亚最大水库

布赫图尔玛水库是中亚最大水库，总面积5490平方公里，最大深度达60米。

水库推动了区域旅游业发展，催生了度假基地、疗养院和休闲区。但其主要目标是为布赫图尔玛水电站提供持续运行支持。

1968年8月12日，水电站全面投运，彻底改变东哈萨克斯坦能源格局，为工业提供稳定电力，改善航运条件，促进渔业发展。

为支持船舶通行，电站建有四室船闸、上下航道、码头和隧道式泄水道，开启了500公里的深水航道。

Фото: Бұқтырма теңізінің көрінісі. 1960.Сальников Ф.

自投运以来，电站累计发电超过1115亿千瓦时，全面自动化，配备现代涡轮设备。八台机组使用径向轴流涡轮，第七台采用当时独特的斜流涡轮，这是苏联首次应用该技术。

此外，配备双侧进水的螺旋室涡轮投入使用，成为水电技术的重要突破。

1997年，电站租给“卡兹锌”公司，此后启动大规模技术升级和翻新。

“谈及布赫图尔玛水电站，‘最’字常被提及。这是哈萨克斯坦最强大的水电站，建设之初就是特殊工程。苏联首次在此使用硬质混凝土技术，其坚固性令人惊叹。2002年，从60个点取样送往两家独立实验室，检测显示混凝土强度高于建设时标准。因此，布赫图尔玛大坝被公认为全球最坚固的大坝之一。”加林娜·萨莫赫瓦尔说。

【编译：木合塔尔·木拉提】