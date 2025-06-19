普京：俄哈拟拓展能源合作并共同开拓第三国市场

在会议上，哈萨克斯坦总统广播电视综合体副总干事阿斯哈尔·贾勒迪诺夫就当前形势下如何进一步深化俄哈经贸合作提出提问。

普京在回答中表示：

- 我们正在探讨扩大能源资源和天然气供应领域的合作。众所周知，在苏联时期建设的天然气基础设施是从俄罗斯向哈萨克斯坦输送资源的，因此哈萨克斯坦境内并未建立独立的相关设施。

他指出，当前正与哈萨克斯坦总统就拓展能源合作的可能性进行讨论，其中包括如何共同进入第三国市场，以及就哈萨克斯坦石油出口的物流路线进行协调。

普京强调，哈萨克斯坦出口的大部分石油经由俄罗斯境内运输。

- 大家知道，哈萨克斯坦出口用油的主要运输通道是通过俄罗斯联邦，尤其是通过“里海石油管道联盟（CPC）”系统，此外也存在其他路线。但总的来说，出口原油的主要部分都需经过俄罗斯。我们理解哈方希望实现石油出口多元化的意愿，并愿意在这方面给予支持。

此外，普京还提到两国在航天领域的合作，包括共同使用拜科努尔航天发射场、发展卫星集群以及进行联合科研项目。

【编译：达娜】