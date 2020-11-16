首都举行第二届“New Music Generation 2020”国际作曲比赛

哈通社/努尔苏丹/11月16日--今年11月16日至21日，将在努尔苏丹以线上形式举行第二届“New Music Generation 2020”国际作曲比赛。

该比赛由哈萨克斯坦文化和体育部下属的哈萨克国立艺术大学组织。

该比赛的目标是：

1）以各种形式普及现代学术音乐；

2）支持和推广年轻作曲家的创造力；

3）识别和激励有才华的音乐家，进一步加强哈萨克斯坦在国际社会中的文化形象；

4）提高哈萨克斯坦乃至全世界的作曲水平；

5）鼓励年轻音乐家和作曲家学习最新的作曲技巧，并掌握最新的表达方式；

6）拓宽各类专业的青年作曲家和音乐家的创意视野；

该比赛的特殊性在于比赛是匿名的（所有参赛者在提交作品时均不使用姓氏，而是使用个人编号），从而确保在评审作品时保持公正性和客观性。只有在评审团总结投票结果之后，才会披露获奖者的个人资料。

比赛将分为三个年龄组：第一组（不超过15岁）、第二组（15至25岁）、第三​​组（25至35岁）。

来自22个国家的98位选手参加了本次比赛（法国、德国、意大利、西班牙、奥地利、比利时、捷克共和国、中国、阿根廷、智利、菲律宾、罗马尼亚、希腊、塞尔维亚、新西兰、芬兰、哈萨克斯坦、俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、摩尔多瓦、立陶宛）。

评审团由顶尖的当代作曲家、思想家以及前卫、杰出的艺术家组成。

值得一提的是，自2019年以来，第一届“New Music Generation 2019”国际作曲比赛已成为文化界的重要活动。在哈萨克斯坦青年年框架下，该创意比赛首次在首都举行。上届比赛吸引了来自24个国家的115名作曲家。最终，来自16个国家的41名选手获奖。该比赛成为哈萨克斯坦青年年的标志性象征。

【编译：阿拉依】