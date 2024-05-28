巴甫洛达尔摄影展：穿越百年 回眸哈萨克历史文化

这批摄影作品由摄影师萨穆伊尔·杜金于1899年拍摄，当时他受俄罗斯人类学与民族学博物馆委托，前往哈萨克草原进行考察。在阿克莫拉、杰特苏、塞梅等地，杜金用镜头捕捉了哈萨克族人民的日常生活、传统习俗和民族文化。这些照片首次亮相是在1900年的巴黎世博会。

Фото: Kazinform

杜金的探险队从巴甫洛达尔出发，几位东方学家陪同前行。当时，巴甫洛达尔县隶属于塞梅州。探险队途经自然美景如画的巴彦阿吾勒，经过喀勒喀曼和喀拉索尔山口，停留于著名的阔延德集市，然后继续前往卡尔卡拉勒。

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此次展览在巴甫洛达尔的额尔齐斯河多媒体博物馆举行。巴尕耶夫故居纪念馆馆长库拉什·沙伊杜林娜介绍说，这些照片来自圣彼得堡人类学与民族学博物馆的藏品。

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-在巴甫洛达尔举办这样的展览尚属首次。1899年，萨穆伊尔·杜金在今天的巴甫洛达尔州和阿拜州拍摄了约500张照片，其中200张用于人类学研究。这次考察的目的是研究哈萨克人的日常生活及其人种学特征。这些照片描绘了躺在羽绒垫上的贵族、猎人、来自贫困家庭的女孩、制作凝乳的老妇人、夏牧场、巴彦阿吾勒古墓、阿克凯琳居民区等。-沙伊杜林娜说。

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这些照片不仅展现了哈萨克族人民的日常生活，还反映了当时哈萨克社会的经济文化状况。通过阔延德集市的记录，摄影师收集了有关哈萨克民族和经济活动的珍贵信息。

这次摄影展让人们得以一窥百年前哈萨克族的生活画卷，感受到历史的沉淀与沧桑，亦让当代人更深入了解和珍视自身的文化遗产。

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【编译：阿遥】