今年25家国内出口企业将参加中国的进博会

据悉，今年，哈萨克斯坦制造商将在“食品和农工业”展区展示超过30种食品和农副产品。

哈萨克斯坦出口导向型企业遴选工作是由哈萨克斯坦贸易政策发展中心股份公司（QazTrade）与贸易和一体化部协同推进的。企业入选是在满足特定条件并按时提交申请的基础上进行的。

QazTrade强调了一些关键要求，如参展企业必须在哈萨克斯坦注册成立，其产品或服务必须满足中国市场需求，并且产品或服务的质量必须符合哈萨克斯坦国家安全标准和相关国际标准。

此外，企业必须拥有官方网站或社交媒体账户，其中要包括高质量的内容，如商品图片和视频介绍、演示文稿以及英文产品目录等。QazTrade还着重强调了员工的英语水平，因为这对于与外国合作伙伴进行商务信函往来和谈判非常关键。

值得一提的是，自2018年以来，哈萨克斯坦一直积极组团参加进博会。在过去的五年里，已有133家哈萨克斯坦公司在进博会上展示了各种产品和服务，并签署了总价值超过2.6亿美元的出口合同。

【编译：阿遥】