哈萨克斯坦钢铁年产量390万吨 居全球第37位

在世界钢铁协会统计中排名前十的粗钢生产国中，超过一半产量来自中国，略高于10亿吨。紧随其后的是印度和日本，分别为1.407亿吨和8700万吨。其后依次是美国（8140万吨）、俄罗斯（7600万吨）、韩国（6670万吨）、德国（3540万吨）、土耳其（3370万吨）、巴西（3190万吨）和伊朗（3100万吨）。

哈萨克斯坦排在第37位，产量390万吨，比2022年减少5.5%。其后是瑞典(430万吨)与芬兰(380万吨)。

独联体国家中还有白俄罗斯和乌克兰的数据：乌克兰的钢产量为620万吨，排名第24位；白俄罗斯的钢产量为230万吨，排名第43位。

今年1-2月，71个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢总产量3.096亿吨，占全球市场的98%，比去年同期增长3%。亚洲和大洋洲的产量最大，达2.271亿吨，其中仅中国就占1.68亿吨。印度（2450万吨）、日本（1430万吨）和韩国（1080万吨）产量也较大。

欧洲国家粗钢产量2870万吨，其中欧盟国家产量2110万吨，德国占620万吨。非欧盟国家产量760万吨，其中，土耳其占630万吨。

其后是北美（1770万吨），仅美国就占了1300万吨。

俄罗斯和独联体国家（计入乌克兰）粗钢产量1370万吨，其中1170万吨来自俄罗斯。

中东生产粗钢890万吨，南美洲生产710万吨，非洲生产370万吨。

据哈国家统计局数据，哈萨克斯坦2024年1-2月生产粗钢58.6万吨，与2023年同期指标基本持平。其中，非合金钢58.56万吨，同比增长0.1%。合金钢产量从933吨下降至396吨。同时，碳钢的产量迅速下滑——从7200吨减少至703吨。

【编译：木合塔尔·木拉提】