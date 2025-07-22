今年逾4万起林火 美政府遭批裁员致前线人手严重不足

路透社采访了10多名在职与退休人员，他们透露近五个月已有约5000人离职，占总人数的15％，导致关键岗位难以填补，甚至被迫承担行政任务。

新墨西哥州参议员海因里希批评，美国政府裁减3400名林务局试用员工，其中四分之三拥有可参与救援的红卡。他在7月11日通过电邮声明中说：“野火季已全面展开，但由于政府效率部（DOGE）和特朗普的操作……社区根本无法应对致命野火。”

一名俄勒冈州的消防队者说，团队数日挨饿、缺乏医疗物资，甚至需要到处找汽油为电锯加油。“我有队员连续工作16小时，晚上还得饿着肚子睡觉。”

新墨西哥州一场山火的指挥官邓肯说，消防员被迫顶上后勤职位，长期人手短缺也已影响消防车辆的调度。“他们被派去接电话、打扫营地厕所、修剪机关草坪。”

不过，林务局否认上述指控，并强调资源仍然充足。

美国林务局中央俄勒冈地区发言人伊萨克森说，全国及地方消防团队已为今年夏天准备就绪。

截至目前，全国已发生近4万1000起野火，为2015年以来联邦记录中的最高。

林务局局长舒尔茨上周向下属发出备忘录，要求将所有具备消防资质、拥有“红卡”的员工投入应对火灾季。

舒尔茨上月在参议院参加听证会时说，当局目前正尝试临时召回约1400名前“红卡”员工，他们此前接受自愿离职。当被问及应对准备时，他回答说：“我相信他们已经准备好了。”