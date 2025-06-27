年初至今近5500名归国哈侨获得血亲同胞身份

据劳动和社会保障部发布的消息，据统计，自年初以来，总计有5,496名世居境外的哈萨克人回归历史祖国并获得“血亲同胞”身份。

从今年的移民哈萨克斯坦的外籍哈萨克族裔人士中：

45.8% 来自中国；

41.2% 来自乌兹别克斯坦；

5.5% 来自土库曼斯坦；

2.6% 来自蒙古；

2.4% 来自俄罗斯；

2.5% 来自其他国家。

其中：

劳动年龄人口占60.1%，

未成年人占31%，

退休人员占8.9%。

在具有劳动能力的“血亲同胞”中：

17% 拥有高等教育文凭；

27.4% 拥有中等专业学历；

53.2% 为普通中学毕业；

2.4% 无受教育经历。

根据哈萨克斯坦共和国法律，归国同胞可以自由选择在全国各地定居。

同时，政府确定了以下劳动力短缺地区作为“血亲同胞”接纳地：阿克莫拉州、库斯塔奈州、巴甫洛达尔州、阿特劳州，以及东西北三大地区和阿拜州。

2025年，以上地区接纳“血亲同胞”的配额为2 309人。截至6月1日，已有917名“血亲同胞”选择在这些地区落户定居。

政府为定居于上述地区的“血亲同胞”提供一系列补助支持，包括：

一次性搬迁补助：每位家庭成员70倍按月计算指数（约27.52万坚戈）；

房租和水电费补贴：每月发放，期限一年，标准为15至30倍按月计算指数（约5.9万至11.8万坚戈）。

此外，为提高自愿迁移的效率，采取了支持措施，通过制度性政策支持参与北部地区迁移的雇主。为购买、建造住房或支付部分首付款或住房抵押贷款，引入了经济流动性证书，金额为住房价值的50%或每户家庭最高456万坚戈，以一次性、无偿和不予退还的形式发放。

2025年初以来，已有340名归国侨胞获得各类支持措施，其中163人被安排到固定工作岗位。

【编译：达娜】