哈萨克斯坦半年查获6.4吨毒品并关闭近百处制毒窝点

哈萨克斯坦国家安全委员会表示，打击毒品犯罪的同时，更加注重预防与宣传教育。

据哈内务部第一副部长包尔詹·阿列诺夫介绍，过去六个月，全国共举办了9 430场禁毒宣传活动，其中包括630场体育赛事，形式涵盖街头宣传、校园交流、社交媒体挑战、播客、培训等，累计吸引逾100万青少年和年轻人参与。

在各地，警察、地方政府与社会组织正携手合作。例如，巴甫洛达尔举办了反毒排球锦标赛，乌斯卡曼开展了面向青少年的公开课，首都阿斯塔纳则通过线上直播、播客以及以“法律与秩序”为主题的无人机灯光秀传递禁毒信息。

此外，政府还启动了多项创新举措：包括在esbol.kz平台上线禁毒专业人员线上培训模块，制作面向家长和教师的教育内容，以及制定针对刑满释放人员的社会重返项目。

官方表示，在警方持续打击贩毒网络的同时，全社会正日益主动参与，积极构建保护青少年远离毒品的多层次防护网。禁毒斗争正逐步从行政打击转向全民参与的联合行动。

【编译：达娜】