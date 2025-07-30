年初至今近6800名归国哈侨获得血亲同胞身份
（哈萨克国际通讯社讯）今年年初至今，共有6,755名世居境外的哈萨克人回归历史祖国并获得“血亲同胞”（қандас）身份。自1991年哈萨克斯坦独立以来，已有115.48万哈萨克人从世界各地迁回祖国。
据劳动和社会保障部发布的消息，统计显示，截至2025年7月1日，共有6,755名海外哈萨克人获得“血亲同胞”身份。
从今年回归的哈萨克裔移民来源国家来看：
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45.1% 来自中国；
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41.7% 来自乌兹别克斯坦；
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5.4% 来自土库曼斯坦；
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2.8% 来自蒙古；
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2.4% 来自俄罗斯；
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2.6% 来自其他国家。
在所有“血亲同胞”中：
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劳动年龄人口占59.8%，
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未成年人占31%，
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退休人员占9.2%。
在具有劳动能力的“血亲同胞”中：
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16% 拥有高等教育文凭；
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27.1% 拥有中等专业学历；
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54.6% 为普通中学毕业；
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2.3% 无受教育经历。
根据哈萨克斯坦共和国法律，归国同胞可以在全国范围内自由选择定居地点。
与此同时，政府确定以下劳动力短缺地区作为“血亲同胞”重点安置区域：阿克莫拉州、阿拜州、库斯塔奈州、巴甫洛达尔州、阿特劳州，以及西哈州、东哈州和北哈州。
2025年，以上地区的“血亲同胞”接纳配额为2,309人。截至7月1日，已有1,092名“血亲同胞”在这些地区落户定居。
政府为定居于上述地区的“血亲同胞”提供一系列补助支持，包括：
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一次性搬迁补助：每位家庭成员可获70倍按月计算指数（约27.52万坚戈）；
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房租和水电费补贴：每月发放，为期一年，标准为15至30倍按月计算指数（约5.9万至11.8万坚戈）。
此外，为提高自愿迁移的效率，政府已采取制度性支持措施，鼓励雇主参与推动人口向北部地区迁移。引入“经济流动性证书”政策，为归国侨民提供住房购买、建造或支付按揭首付的支持，金额为住房价值的50%，最高可达每户456万坚戈，形式为一次性、无偿、不予退还。
2025年初以来，已有494名“血亲同胞”获得了各类支持措施，其中188人已被安排到固定工作岗位。
【编译：达娜】