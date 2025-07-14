电商规模七年增长七倍，哈国将实现每五件商品一件线上购

哈萨克斯坦贸易和一体化部电子和交易司司长哈利娅-巴努•梅尔巴耶娃在巴基斯坦举行的"通过电子商务实现物流与商业互通"国际峰会上介绍了哈萨克斯坦在数字贸易领域取得的关键成果，以及当前工作与未来规划。

战略目标：推动数字贸易 迈向全球一体化

梅尔巴耶娃指出，发展电子贸易是哈国经济现代化、扩大出口潜力、加强地区融合的战略重点。数字技术，特别是人工智能和虚拟助手的广泛应用，大幅提高了对外贸易效率，改善了客户服务质量。

- 我们设定了一个宏伟目标——在未来五年内实现每五笔商品交易中就有一笔通过线上完成。为实现这一目标，政府于今年3月批准了《电子商务发展计划》。 - 她说。

该计划包括：

完善电子商务相关法律框架；

推出面向民众的教育项目；

为创业者提供金融支持措施；

打造现代化物流基础设施。

基础设施与用户基础推动增长

哈国拥有良好的数字接入条件、发达的金融科技系统和超过800万活跃用户——其中大多数为年轻人。这些条件为电子商务的持续增长提供了坚实基础。

2024年，哈国电商交易额达3万亿坚戈，同比增长33%。其中，约85%的交易通过各类电商平台完成。

强化监管与国际合作 提升全球竞争力

哈国政府还强调了保障消费者权益和确保市场公平的重要性。梅尔巴耶娃指出，哈国积极参与WTO、联合国、上合组织、欧亚经济联盟等国际组织的数字贸易相关合作。

其中，一项重要进展是2025年4月，哈国贸易和一体化部与巴基斯坦商业部签署了《关于电子商务合作的谅解备忘录》，成为推动两国战略合作的重要一步。

打造更具包容性和互联性的区域贸易架构

哈国方面表示，期望通过此次峰会与各国共享经验、制定协同机制，共同构建更加可持续、包容且高度互联的区域贸易体系。哈国贸易和一体化部重申其致力于开放合作、技术进步与全球融合，以实现经济增长和人民福祉的提升。

【编译：达娜】