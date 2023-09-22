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    18:14, 22 9月 2023 | GMT +6

    年初至今哈萨克斯坦从中国进口近2.7万辆汽车

    年初至今哈萨克斯坦从中国进口近2.7万辆汽车
    图片：naryk.kz

    哈萨克国际通讯社讯据哈萨克斯坦财政部国家收入委员会数据显示，今年7月份，哈萨克斯坦从国外进口了1.67万辆汽车，较去年同期增加4倍或1.22万辆。

    今年1-7月，哈萨克斯坦从国外进口汽车8.27万辆，而去年同期为6.74万辆。其中，从中国进口2.65万辆（+1.28万辆）、美国1.7万辆（1.28万辆）、日本1.65万辆（8千辆）、韩国1.05万辆（+3400辆）、德国2900辆（+2500辆）。

    数据显示，哈萨克斯坦从俄罗斯的汽车进口大幅度下降，年初至今仅为300辆，而这一数据去年同期为7400辆。反而，哈萨克斯坦向俄罗斯出口的汽车数量由900辆增至8600辆。

    7月份，哈萨克斯坦民众为进口外国汽车花费了3.571亿美元，较去年同期增加3倍或2.436亿美元。年初至今，进口总额达到了17.9亿美元。

    报告期内，日本向哈萨克斯坦出口了总额达5.383亿美元的汽车（+1.877亿美元）。其次为：中国4.418亿美元（+3.891亿美元）、美国2.81亿美元（2.109亿美元）、德国1.554亿美元（1.26亿美元）、韩国1.532亿美元（+1.151亿美元）。

    【编译：小穆】

    标签:
    哈萨克斯坦 中国 日本 俄罗斯 统计 韩国 进出口 德国
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