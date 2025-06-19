托卡耶夫总统视察阿斯塔纳千年林荫道美化工程

视察期间，托卡耶夫总统听取了有关千年林荫道景观发展规划的介绍。

据介绍，该规划覆盖城市南部总面积达942公顷的区域。位于萨莱楚克区的线性公园将贯通居民区、公共设施、学校、火车站、广场、主要街道，以及步行道和自行车道，形成一体化的绿色空间网络。

Фото: Ақорда

阿斯塔纳市市长杰恩斯·哈斯姆别克表示，火车站附近的公园将被打造成区域性地标。规划中包括游乐场、圆形剧场以及贯穿全园的林荫大道。

2023年，在“哈萨克耶勒”（哈萨克之国）广场已完成树木种植，安装了设计新颖的井盖，并更新了照明及其他建筑元素。今年，美化工作将从线性公园段启动，首阶段覆盖拜图尔森吾勒街、努尔马甘别托夫街、纳吉梅德诺夫街及独立大道周边的居民区。

Фото: Ақорда

市长还指出，在城市整体发展战略中，位于图兰大道西侧的GreenLine街心花园项目具有重要意义。该区域将成为连接人口密集城区的重要纽带，规划设有自行车道、儿童与运动场地以及综合性休闲空间。

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

这些项目将按照“多中心城市”发展模式推进，即住宅、工作、服务与休闲空间相互邻近、便捷可达，从而提升市民的整体生活质量。

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

据此前报道，6月19日，托卡耶夫总统视察了KazPan夹芯板生产厂，并听取了关于该企业与韩国Kindus公司合作引入高科技自动化生产线的情况汇报。

【编译：阿遥】