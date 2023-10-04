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    07:30, 04 10月 2023 | GMT +6

    今年第100万名外国游客来自中国

    海外游客
    Фото: KazInformation

    哈萨克国际通讯社讯）在今年9月最后一天，eQonaq信息系统记录了到访哈萨克斯坦的第100万名外国游客。

    这位游客来自中国，他在阿拉木图度过了4天，下榻在Rahat Palace酒店。

    总体来看，中国游客在外国游客数量中排名第三。从年初至今，已经有超过7万名中国游客在eQonaq信息系统中进行了登记。

    排名前十的游客来源国家还包括印度、吉尔吉斯斯坦、土耳其、塔吉克斯坦、德国、蒙古和美国等。

    绝大多数海外游客的首选目的地是阿拉木图，约有34.3万名游客选择在这座城市展开他们的旅程，而约17.4万名游客则选择前往哈萨克斯坦的首都阿斯塔纳。

    此外，排名前五的旅游目的地还包括阿拉木图州、阿特劳州和曼格斯套州，这些地方汇聚了众多游客的热情。

    值得一提的是，哈萨克旅游国有公司（Kazakh Tourism）与旅游和体育部、内务部以及国家安全委员会的合作，共同推出了eQonaq信息系统。该系统不仅用于登记来哈外国游客，还能够精确监测游客流量，为旅游业带来了新的发展机遇，为游客提供了更便捷的体验。

    【编译：阿遥】

    标签:
    文化 旅游
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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