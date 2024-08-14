世界青年消防救援运动锦标赛参赛代表陆续抵达阿拉木图

此外，作为观察员的沙特阿拉伯代表团也已抵达阿拉木图，保加利亚代表队将于8月14日抵达。值得注意的是，白俄罗斯代表队早在一周前便已到达，并开始积极备战。

世界青年消防救援运动锦标赛将于8月15日至17日在阿拉木图市举行。来自白俄罗斯、保加利亚、哈萨克斯坦、俄罗斯、斯洛伐克、捷克六个国家的代表团将参加本届世锦赛。

Фото: МЧС РК

哈萨克斯坦消防救援联合会主席耶尔克詹·托列艮表示，此前哈萨克斯坦曾于2014年和2021年分别举办过男子和女子世锦赛，并于2021年举办过男女组的世锦赛，而今年是首次举办青年世锦赛。

在为期四天的赛事中，运动员们将面对一系列模拟灭火实战的复杂考核。

Фото: МЧС РК

开幕式将于8月15日晚8点在阿拉木图中央体育场隆重举行。开幕式上将有精彩的火焰特效表演、音乐演唱会，以及消防员展示紧急情况救援力量的生动表演，同时还将举行参赛队伍的入场仪式。

闭幕式和颁奖典礼将于8月18日晚8点举行。

【编译：阿遥】