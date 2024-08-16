世界青年消防救援运动锦标赛在阿拉木图盛大开幕

开幕式上，哈萨克斯坦紧急情况部副部长叶尔兰·努尔佩索夫发表致辞，热烈欢迎参赛选手的到来。他表示，本届锦标赛将展现参赛选手的高超技能，并为提升全球消防救援服务的专业水平作出贡献。

Фото: 紧急情况部

此外，俄罗斯联邦民防、紧急情况和救灾事务部第一副部长兼国际消防救援运动联合会主席亚历山大·丘普里扬、国际消防救援运动联合会执行委员会主任安德烈·卡利宁以及赛事总裁判长谢尔盖·巴基罗夫也分别致辞。

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这是哈萨克斯坦首次举办世界青年消防救援运动锦标赛。除了哈萨克斯坦选手外，来自白俄罗斯、保加利亚、俄罗斯、斯洛伐克、捷克的队伍也参加了此次赛事。此外，喀麦隆和沙特阿拉伯代表团作为观察员出席了此次活动，进一步扩大了赛事的国际影响力。

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未来几天，各国参赛队伍将在比赛中展开激烈角逐，通过高强度的竞技项目展示他们的体能与救援能力。赛事不仅为消防救援队伍提供了交流与学习的平台，也进一步加深了各国在应急救援领域的合作与友谊。

【编译：阿遥】