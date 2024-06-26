哈萨克斯坦青少年暑期打工首选职业是——服务生

据行业猎头公司HeadHunter消息，今年上半年有近8万多年龄在17岁以下的青少年人，尝试通过互联网招聘网站来寻求找到合适的兼职工作。

- 绝大多数青少年期待在暑期找到一份薪资9万坚戈至15万坚戈之间的临时工作。这体现了哈国青少年追求财务独立，以及积累社会工作经验的观念。- HeadHunter报告称。

统计显示，在这些为了打零工而投出的简历当中，来自阿拉木图市的青少年数量最多，占到了总数的36%。

其次是首都阿斯塔纳，首都青少年投出的暑期工求职简历占到了总数的20%。

奇姆肯特占7.5%，卡拉干达占6%。剩余地区则没有单一城市的简历数量超出5%。

在对职业岗位的寻求方面，最受青少年欢迎的工作是——服务生。针对该工种的投递简历占到了总数的15%。

其他较受欢迎的工种还包括售货员（12%）、快递员（7%）、促销员（ 5%）、包装员占（4%）等。

- 这些数据表明青少年群体正在考虑服务和零售行业的就业机会。雇主也对年轻人感兴趣，为他们提供灵活的工作条件，让他们能够将工作和学习结合起来。这种互惠互利的合作可以帮助年轻人获得对未来有用的第一手经验和技能，同时帮助雇主填补服务和零售行业的职位空缺。- HeadHunter报告称。

根据此前报道，哈萨克斯坦2024年一季度的失业率为4.7%。目前在劳动和社会保障部登记在案的失业者总数为31.56万人，占劳动力人口的3%。

【编译：木合塔尔·木拉提】