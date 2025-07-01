哈萨克斯坦马吉利斯今年通过了哪些关键法案？

据其介绍，本届会期共举行了3次议会两院联席会议及39次普通会议，共审议158项法案，其中89项获得通过。立法工作紧密围绕国家社会政策和公民福祉展开，涵盖财政预算、税收制度、医疗保障、住房政策、国家安全等多个领域。

一、三大核心法规完成修订

议会本届会期重点审议并通过了三项核心法律——《税法典》《预算法典》《水资源法典》。其中：

新税法典 ：引入组织利润税差别化税率与个人所得税累进制，“多赚多缴”原则显现公平理念；低收入群体享有税收减免；养老金提取收入免征个税；药品和医疗服务免征增值税。

预算法典 ：简化预算流程，程序时限缩短一半，削减低效支出，提高地方财政自主权，加强政府与议会间问责机制。

水资源法典：聚焦水资源节约与再利用，首次从国家战略层面全面规范用水行为，以应对水资源日益紧张的挑战。

二、重点关注社会保障和民生改善

养老金与社会补助 ：基本养老金上调6.5%，联合养老金增长8.5%，社会补助金额及受益人群同步增长。

教育资助 ：将继续提高学生奖学金，自2019年以来奖学金已翻倍，优秀学生、国际奥赛获奖者将获免试国家公费奖学金，可用于“博拉沙克”项目。

“未来基金”（Keleshek）制度启动 ：建立统一自愿积蓄机制，基金可用于接受高等教育或购房。

听力障碍者援助 ：非残疾等级的听障人士将可获得国家配发的助听设备，特别惠及儿童群体。

义务医保改革：建立全民统一基本医疗服务包，失业及无业人员医保费用由地方预算承担，覆盖超过100万人；新增肿瘤筛查项目，惠及350万人。

三、保障住房与金融消费者权益

住房保障 ：扩大有权申请社会住房群体，纳入烈士遗属等弱势群体；为民防系统人员和执法机构员工提供住房补助。

规范房地产市场 ：立法整顿分期建设行为，减少购房者上当受骗现象。

加强金融保护 ： 对社会弱势群体实行最长3个月的贷款和小额贷款延期； 禁止向义务兵发放贷款； 禁止未经借款人同意通过远程方式发放贷款； 扩大诈骗性贷款的注销范围。



四、打击毒品犯罪与赌博行为

毒品相关法案 ：依据总统指示，明确区分贩卖与藏毒行为，对贩毒集团加重处罚，最高可判处终身监禁。新法实施后已有200余人获得减刑或提前释放。

限制赌博：禁止博彩广告出现在建筑物、工地和网络平台，继续治理“赌博成瘾”问题。

五、打击强迫婚姻行为

为打击以“民族传统”为借口的强迫婚姻行为，议会通过新法案，规定对强迫他人结婚行为追究刑事责任。另禁止穿戴遮面服饰，保障女性自由与安全。

六、支持军队与国家安全

本届会期通过4项加强军队潜力与战备能力的法律文件，涵盖军官待遇、军事训练及爱国主义教育等内容，旨在提升青年群体的国家认同感与军队尊严。

七、宪法30周年特赦法案

议会通过总统发起的特赦法案，纪念宪法通过30周年，拟惠及超过1.5万人，其中约2000人将提前出狱，其余获减刑。

八、国际合作与外交立法

议会共批准39项国际协议，涵盖经贸、投资、能源、物流等领域，加强与周边及战略伙伴国家的合作。全年共开展307场国际议会外交活动，与34个国家议会建立直接联系。

九、公众联系与反馈机制

议员在本届会期走访全国超500个村镇，举行1200次民众座谈会，收到超过3万份市民书面意见，议会公众接待中心成为联络民众的重要桥梁。

议长叶尔兰·霍沙诺夫指出，本届会期议会各派别、民族和睦大会代表及单一选区议员通力合作，尽管观点各异，但在关乎国家战略与民众利益的重大议题上，始终保持一致立场，展现出“倾听民声的国家”精神。

【编译：达娜】