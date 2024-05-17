曼格斯套州五年间获得了3.6万亿坚戈的投资

在新州长完成宣誓就职后，总统办公厅主任阿依别克·达德拜指出，努尔达乌列特·科伊勒拜是曼格斯套州本地出身，拥有丰富的工作经验，期待其在工作中取得良好成绩。

总统办公厅主任同时强调，新任州长需高质量和快速的完成托卡耶夫总统交付的各项重要任务。

- 在国家元首的直接支持下，最近的五年间，曼格斯套州获得了3.6万亿坚戈的投资。这带来的新的工作岗位和经济的增长。未来，我们需要让本地经济数据得到成倍的增加。当下，根据总统的指示，曼格斯套州正在开展十多个公共项目的建设。其中包括“舒适的校园“国家规划框架下的21所可容纳2.2万学生的新学校项目。这些项目，是人口正在持续增长的曼格斯套州所急需的项目。对于曼格斯套州政府领导层而言，你们肩负着总统委以的重要职责和任务。- 总统办公厅主任阿依别克·达德拜说。

阿依别克·达德拜说指出，总统交付并期待曼格斯套州新任州长在当地完成的各项任务包括：改善投资环境、开设新的生产设施、最大限度地开发运输物流和旅游潜力、为居民提供优质饮用水、实现基础设施现代化、解决环境问题、优化促进建筑业发展。

总统办公厅主任最后预祝新任曼格斯套州州长努尔达乌列特·科伊勒拜能够不负众望，完成总统指派的各项任务，为曼格斯套州居民的福祉做出贡献和成就。

同时，阿依别克·达德拜还向卸任的前曼格斯套州州长努尔兰·诺海耶夫就其长久以来的工作成果致以感谢。

【编译：木合塔尔·木拉提】