哈萨克斯坦今年将发放9.3万个高校公费名额

他说，2025年将为全国高校新生分配9.3万个国家公费奖学金名额，其中包括硕士研究生和博士生的奖学金。与此同时，哈萨克斯坦已设立24个外国著名高校的分校，学生奖学金和职业院校经费均实现翻倍增长。新宿舍建设也显著缓解了住宿紧张问题——目前学生床位缺口已减少72%，未来相关工作仍将继续推进。

在学前教育方面，自年初以来全国新建172所幼儿园，新增学位1.3万个，儿童入园排队情况正在逐步改善。

此外，根据总统指示，全国170万名小学生已开始享受免费热餐服务，其中包括9.9万名来自弱势家庭的学生。为此政府拨款184亿坚戈。新的饮食标准也已实施，强调多蔬菜、少糖分，禁止供应不健康食品。

而在“为了儿童国家基金”项目框架下，全国已有680万名儿童获得个人账户分配的国家基金资金，这些资金将用于未来的教育和住房。

同时，基础教育设施建设也在加快推进。过去两年，全国新建了274所学校，新增学位达38.8万个。其中115所学校是在“舒适学校”国家项目框架内建成。目前还有177所学校正在建设中。

副总理补充道，按照总统指示，全国245所学校正在进行全面翻新，以提升普通学校的办学标准，使其更接近“舒适学校”水平。预计将改善9.5万名学生的学习条件。

【编译：达娜】