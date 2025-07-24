12:19, 24 七月份 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦今年将发放9.3万个高校公费名额
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府副总理叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫日前在政府新闻发布会上介绍了根据总统指示推进教育领域改革的最新进展。
他说，2025年将为全国高校新生分配9.3万个国家公费奖学金名额，其中包括硕士研究生和博士生的奖学金。与此同时，哈萨克斯坦已设立24个外国著名高校的分校，学生奖学金和职业院校经费均实现翻倍增长。新宿舍建设也显著缓解了住宿紧张问题——目前学生床位缺口已减少72%，未来相关工作仍将继续推进。
在学前教育方面，自年初以来全国新建172所幼儿园，新增学位1.3万个，儿童入园排队情况正在逐步改善。
此外，根据总统指示，全国170万名小学生已开始享受免费热餐服务，其中包括9.9万名来自弱势家庭的学生。为此政府拨款184亿坚戈。新的饮食标准也已实施，强调多蔬菜、少糖分，禁止供应不健康食品。
而在“为了儿童国家基金”项目框架下，全国已有680万名儿童获得个人账户分配的国家基金资金，这些资金将用于未来的教育和住房。
同时，基础教育设施建设也在加快推进。过去两年，全国新建了274所学校，新增学位达38.8万个。其中115所学校是在“舒适学校”国家项目框架内建成。目前还有177所学校正在建设中。
副总理补充道，按照总统指示，全国245所学校正在进行全面翻新，以提升普通学校的办学标准，使其更接近“舒适学校”水平。预计将改善9.5万名学生的学习条件。
【编译：达娜】