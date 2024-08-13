哈萨克斯坦今年将引进三大新生产项目 推动本土化进程

哈萨克斯坦能源部副部长叶尔兰·阿克肯杰诺夫13日在政府会议上公布了这一消息。

据副部长介绍，这些合作公司都是全球领先的原装产品制造商，其产品在石油和天然气行业中需求旺盛。通过这些新项目，预计将创造34个新的工作岗位，并吸引300万美元的投资。

阿克肯杰诺夫还表示，到2027年，哈萨克斯坦计划进一步与韩国Hi Air Korea公司、美国Slb公司、美国贝克休斯公司、意大利Breda Energia公司、美国Flowserve公司以及美国Swagelok公司展开合作。这些项目将有望带来约127个新的工作岗位，并吸引1750万美元的投资。

此外，他还提到，在2022年至2023年间，哈萨克斯坦已经成功引进了五个生产项目，包括德国Wika公司、美国霍尼韦尔公司、意大利PetrolValves公司、与美国N.Vent公司合作的哈萨克斯坦Sigma Solutions有限责任公司、德国Eltherm公司以及法国施耐德电气公司。

这些项目的实施创造了177个新的工作岗位，并且还吸引了1380万美元的投资，使哈萨克斯坦在国内建立了具有高附加值产品生产能力的技术储备。

【编译：达娜】