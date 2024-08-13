中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    15:53, 13 八月份 2024 | GMT +6

    哈萨克斯坦今年将引进三大新生产项目 推动本土化进程

    бизнесмен, инвестор, договор, сотрудничество
    Фото: freepik.com

    哈萨克国际通讯社讯）今年，哈萨克斯坦计划与德国Leser公司、南非Beruseal公司和美国John Crane公司合作，启动三项新的本土化生产项目。

    哈萨克斯坦能源部副部长叶尔兰·阿克肯杰诺夫13日在政府会议上公布了这一消息。

    据副部长介绍，这些合作公司都是全球领先的原装产品制造商，其产品在石油和天然气行业中需求旺盛。通过这些新项目，预计将创造34个新的工作岗位，并吸引300万美元的投资。

    阿克肯杰诺夫还表示，到2027年，哈萨克斯坦计划进一步与韩国Hi Air Korea公司、美国Slb公司、美国贝克休斯公司、意大利Breda Energia公司、美国Flowserve公司以及美国Swagelok公司展开合作。这些项目将有望带来约127个新的工作岗位，并吸引1750万美元的投资。

    此外，他还提到，在2022年至2023年间，哈萨克斯坦已经成功引进了五个生产项目，包括德国Wika公司、美国霍尼韦尔公司、意大利PetrolValves公司、与美国N.Vent公司合作的哈萨克斯坦Sigma Solutions有限责任公司、德国Eltherm公司以及法国施耐德电气公司。

    这些项目的实施创造了177个新的工作岗位，并且还吸引了1380万美元的投资，使哈萨克斯坦在国内建立了具有高附加值产品生产能力的技术储备。

    【编译：达娜】

    标签:
    投资 政府 经济
    Дана Нұрбақыт
    编译
    Дана Нұрбақыт
    正在阅读
    x