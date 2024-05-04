今年哈萨克斯坦将生产605亿立方米天然气

根据该预测，到2024年底，哈萨克斯坦将生产605亿立方米天然气（+2.3%）。比2023年增加2.4%。2023年底的天然气产量为591亿立方米。

哈萨克斯坦85%以上天然气产量来自三大油气田，其中，田吉兹（Tengiz）占27%，卡拉恰甘纳克（Karachaganak）产量占38%，卡沙甘（Kashagan）占20%。

2023年，哈萨克斯坦的天然气总产量为590亿立方米，其中，田吉兹160 亿立方米（占27.1%），卡拉恰甘纳克220亿立方米（37.3%），卡沙甘118 亿立方米（20%），其他油气田总产量为88亿立方米（14.9%）。

能源部消息称，近年来哈萨克斯坦天然气产量稳步增长，体现了天然气工业的发展速度。2024年的商业天然气产量计划为280亿立方米。根据天然气平衡预测，2024年本国天然气消费量为209 亿立方米。

4月18日，哈萨克斯坦从俄罗斯采购5亿立方米天然气。俄罗斯从去年10月开始向哈萨克斯坦供应天然气。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京表示将向哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦供应30亿立方米的俄罗斯天然气，并指出随后可以增加供应量。

【编译：木合塔尔·木拉提】