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    14:20, 04 五月 2024 | GMT +6

    今年哈萨克斯坦将生产605亿立方米天然气

    газ
    Фото: Bloomberg

    哈萨克国际通讯社讯）能源部与国家天然气公司（QazaqGaz）共同制定了到2030年的天然气平衡预测。

    根据该预测，到2024年底，哈萨克斯坦将生产605亿立方米天然气（+2.3%）。比2023年增加2.4%。2023年底的天然气产量为591亿立方米。

    哈萨克斯坦85%以上天然气产量来自三大油气田，其中，田吉兹（Tengiz）占27%，卡拉恰甘纳克（Karachaganak）产量占38%，卡沙甘（Kashagan）占20%。

    2023年，哈萨克斯坦的天然气总产量为590亿立方米，其中，田吉兹160 亿立方米（占27.1%），卡拉恰甘纳克220亿立方米（37.3%），卡沙甘118 亿立方米（20%），其他油气田总产量为88亿立方米（14.9%）。

    能源部消息称，近年来哈萨克斯坦天然气产量稳步增长，体现了天然气工业的发展速度。2024年的商业天然气产量计划为280亿立方米。根据天然气平衡预测，2024年本国天然气消费量为209 亿立方米。

    4月18日，哈萨克斯坦从俄罗斯采购5亿立方米天然气。俄罗斯从去年10月开始向哈萨克斯坦供应天然气。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京表示将向哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦供应30亿立方米的俄罗斯天然气，并指出随后可以增加供应量。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

     

    标签:
    能源 统计 天然气 进出口
    Мұқтар Мұрат
    编译
    Мұқтар Мұрат
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