    16:22, 25 八月份 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦总统年底或将访问日本

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆拉特·努尔特列吾25日表示，哈日双方正在商讨哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫今年年底访问日本的相关问题。

    Қазақстан-Жапония
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    哈萨克斯坦外长25日在阿斯塔纳会见到访的日本外务大臣岩屋毅，并共同召开了新闻发布会。

    - 首先，我要向我尊敬的同仁——日本外务大臣岩屋毅表示感谢，接受我的邀请，对哈萨克斯坦进行首次正式访问。在当前的地缘政治形势下，我们认为您的来访恰逢其时，有助于将双边关系提升到新的水平。今年我们在东京会晤后不久，我们再次与您会面。会晤期间，我们讨论了议程上的问题。  -他说。

    Мұрат Нұртілеу-Такеши Ивая
    Фото: виктор Федюнин/Kazinform

    穆拉特·努尔特列吾指出，双方举行了富有成效的会谈。

    - 日本是我们在亚洲值得信赖的战略伙伴。毫无疑问，未来如果我们能够结合彼此互补的优势，贸易将会增长。哈萨克斯坦与日本之间的贸易额已达到25亿美元。我们详细讨论了组织哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于年​​底前对日本进行正式访问的事宜。 -哈萨克斯坦外长说。

    Мұрат Нұртілеу-Такеши Ивая
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    据此前报道，托卡耶夫在总统府会见到访的日本外务大臣岩屋毅。

    【编译：小穆】

