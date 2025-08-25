哈萨克斯坦总统年底或将访问日本

哈萨克斯坦外长25日在阿斯塔纳会见到访的日本外务大臣岩屋毅，并共同召开了新闻发布会。

- 首先，我要向我尊敬的同仁——日本外务大臣岩屋毅表示感谢，接受我的邀请，对哈萨克斯坦进行首次正式访问。在当前的地缘政治形势下，我们认为您的来访恰逢其时，有助于将双边关系提升到新的水平。今年我们在东京会晤后不久，我们再次与您会面。会晤期间，我们讨论了议程上的问题。 -他说。