近五年间哈萨克斯坦离婚率显著下降

根据国家统计局的最新数据显示，哈萨克斯坦历史上结婚登记最多的一年是2013年，当时有168,447对新人步入婚姻殿堂。尽管全球疫情对社会造成了巨大影响，2020年和2021年分别有128,839和140,256对新人登记结婚，表明在艰难时期，许多伴侣仍选择携手共度未来。

从人口出生趋势也能看出疫情期间家庭关系的紧密：2021年新生儿数量比2020年多出4万人。然而，自2022年以来，结婚数量开始下降：2022年登记的婚姻比前一年减少了8.5%，为128,400对；2023年则再次下降5.9%，为120,800对。直到2024年才出现2.2%的回升，共有126,000对新人结婚。

有趣的是，连续三年来，阿斯塔纳在全国城市中稳居婚姻登记数量最多的城市。

在离婚率方面，2024年离婚率最高的地区是东哈萨克斯坦州，每千人中有3.12人离婚；而离婚率最低的为突厥斯坦州，每千人中仅有0.90人离婚。

从婚姻持续时间来看，离婚比例最高的是婚龄为1至4年的夫妇，占比35%；婚龄为5至9年的夫妇占25%；另有8%的离婚发生在结婚第一年内。2023年的数据亦显示相似趋势，婚龄1至4年间的离婚占比34.9%，5至9年间为26.9%。

专家指出，世界各地的心理学研究也显示，许多夫妻在婚后1至3年是家庭关系中最容易面临挑战的时期。

据悉，2020年至2024年间，哈萨克斯坦全国离婚案例共减少7,500例，反映出社会对婚姻稳定性的重视程度正在逐步提升。

此前，哈萨克斯坦文化和信息部曾介绍了哈国最主要的离婚原因。

【编译：木合塔尔·木拉提】