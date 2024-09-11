老年艺术家亮相世界游牧民族运动会 展现别样风采

萨热阿尔卡区长寿中心负责人肯杰博拉特·巴皮舍夫介绍说，今天共有100位来自该区的退休人员参与了演出活动。作为演出的一部分，由退休人员组成的“珍贵遗产”冬布拉乐团为游牧民族运动会的观众们带来了精彩的乐曲表演。

Фото: gov.kz

同时，“Kerbez_models”时尚奶奶组合展示了别样的风采，国际舞蹈比赛冠军得主“Kyzdar-ay”舞蹈团则以活力四射的舞蹈作品为观众带来了欢乐。电视节目“来吧，我们齐唱”的主奖获得者“Ademi”声乐团也用他们的歌声打动了现场观众。

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除了艺术表演外，约50位体育老将在音乐会上展示了哈萨克传统体操项目«Айкүне»，该项目由哈萨克体操创始人和传统医学大师阿拜·巴依玛甘别托夫指导演出，赢得了观众的热烈掌声。

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此外，在民俗村中，几位奶奶手工艺人展示了她们精心制作的手工艺品，吸引了众多观众驻足欣赏。同时，退休人员还作为志愿者，积极参与了游牧民族运动会期间的社会服务工作。

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【编译：阿遥】