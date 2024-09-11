21:52, 11 9月 2024 | GMT +6
老年艺术家亮相世界游牧民族运动会 展现别样风采
（哈萨克国际通讯社讯）据阿斯塔纳市政府官网报道，第五届世界游牧民族运动会期间，阿斯塔纳首都老年人长寿中心的业余艺术家们在民俗村进行了多场音乐和艺术表演，为观众带来了丰富多彩的文化盛宴。
萨热阿尔卡区长寿中心负责人肯杰博拉特·巴皮舍夫介绍说，今天共有100位来自该区的退休人员参与了演出活动。作为演出的一部分，由退休人员组成的“珍贵遗产”冬布拉乐团为游牧民族运动会的观众们带来了精彩的乐曲表演。
同时，“Kerbez_models”时尚奶奶组合展示了别样的风采，国际舞蹈比赛冠军得主“Kyzdar-ay”舞蹈团则以活力四射的舞蹈作品为观众带来了欢乐。电视节目“来吧，我们齐唱”的主奖获得者“Ademi”声乐团也用他们的歌声打动了现场观众。
除了艺术表演外，约50位体育老将在音乐会上展示了哈萨克传统体操项目«Айкүне»，该项目由哈萨克体操创始人和传统医学大师阿拜·巴依玛甘别托夫指导演出，赢得了观众的热烈掌声。
此外，在民俗村中，几位奶奶手工艺人展示了她们精心制作的手工艺品，吸引了众多观众驻足欣赏。同时，退休人员还作为志愿者，积极参与了游牧民族运动会期间的社会服务工作。
【编译：阿遥】