哈萨克斯坦汽车价格年涨幅居欧亚经济联盟之首

欧亚经济委员会公布的数据显示，哈萨克斯坦已成为本年度联盟内汽车价格涨幅最快的国家。今年6月，本国汽车价格同比上涨11.6%，而联盟整体平均为2.2%。

与哈萨克斯坦形成对比的是，亚美尼亚和白俄罗斯的汽车价格在过去一年内出现下降，吉尔吉斯斯坦的涨幅为0.2%，俄罗斯为1.4%。

若以2025年上半年与2024年同期对比，哈萨克斯坦和俄罗斯是唯二汽车价格上涨的国家，分别上涨9.3%和2.8%。其余成员国价格持平或出现回落。

据哈萨克斯坦国家统计局数据，2025年6月新车价格同比上涨高达21.3%，成为推动整体价格上涨的主要因素。而二手车价格则略有下降。

报告指出，汽车价格上涨趋势与哈萨克斯坦整体非食品商品和服务价格的普遍上涨一致。目前，哈萨克斯坦在非食品领域的通胀水平在欧亚经济联盟国家中处于最高水平。不过在食品价格方面，哈萨克斯坦接近联盟平均水平。

【编译：达娜】