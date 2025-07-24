哈萨克斯坦半年就业25万人 社会保障投入持续增长

他指出，社会政策不仅是预算支出的增加，更是针对人力资本、人民健康、青年教育及社会稳定的投资。

叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫表示：

- 国家元首为政府设定了提升生活质量、保护弱势群体及完善社会基础设施的任务。我们正全面推进相关工作。目前，国家全面履行社会义务，预算超一半用于此领域。具体而言，为支持有子女家庭，自年初以来，120万个有子女家庭的补助金提高了6.5%，共和预算为此拨款8700亿坚戈，较2024年增长约17%。

据副总理介绍，定向社会援助已向24.5万人支付，金额达162亿坚戈。国家元首特别要求政府重视支持残障人士和老年人。自年初以来，养老金支付提高了8.5%，平均养老金达18万坚戈，为此投入4万亿坚戈。

他还表示：- 工资增长是民众普遍关心的问题。目前，全国平均工资持续增长，已达42.3万坚戈。最低工资标准的提高推动了60万名公务员薪资的增长。半年总结显示，已有25万人实现就业。为此，我们正引入数字化平台，核心目标是支持真正需要帮助的家庭。这是国家元首的直接指示。

发布会期间，副总理叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫及多位相关部委代表回答了记者提问。

【编译：木合塔尔·木拉提】