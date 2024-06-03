四年来首次：5月国内食品价格呈现下降趋势

数据显示，5月份国内19种重要民生食品价格总体下降了0.2%，这是食品价格在过去4年来的首次下降。

会议指出，全国共有10个地区的食品价格出现下降，分别是阿拜州、北哈州、巴甫洛达尔州、卡拉干达州、阿克托别州、突厥斯坦州、江布尔州、克孜勒奥尔达州、阿特劳州和阿斯塔纳市。5个地区食品价格保持稳定，分别是东哈州、阿拉木图州、库斯塔奈州、杰特苏州和阿拉木图市。另外4个地区的食品价格出现小幅上涨，涨幅在0.1%至0.6%之间，分别是阿克莫拉州、曼格斯套州、西哈州、乌勒套州和奇姆肯特市。

从具体数据来看，过去一周，白菜价格下降了7.2%，荞麦价格下降了1.7%，大米价格下降了0.1%，葵花籽油价格下降了0.5%，鸡肉价格下降了0.2%，2.5%脂肪含量的牛奶价格下降了0.2%，C1类鸡蛋价格下降了0.6%。

数据显示，土豆、胡萝卜和洋葱价格继续上涨。此外，南部三个州市的酸奶价格总体上涨了0.3%。贸易和一体化部代表称，酸奶价格上涨是由于当地大型生产商的原因。对此，朱曼哈林指示竞争保护和发展署对市场进行调查，以确定价格上涨是否合理。

会议还讨论了6月份哈萨克斯坦蔬菜的指示性价格草案。为了防止非生产性中间商抬高价格，朱曼哈林指示贸易和一体化部与竞争保护和发展署通力合作，为蔬菜确定合理的指示性价格。

【编译：阿遥】