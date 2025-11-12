16:54, 12 11月 2025 | GMT +5
今年前九个月哈萨克斯坦迁入人数达1.61万
（哈萨克国际通讯社讯）11月12日，国家统计局发布数据显示，今年1月至9月期间，共有1.61万人迁入哈萨克斯坦寻求永久居留，这一数字显著高于同期迁出人数。
同期共有5900人迁出哈萨克斯坦，比去年减少41.4%。因此，移民流动呈现正增长趋势，净流入人数达到1.02万人。
移民流动主要发生在独联体国家之间：入境者中82.7%、出境者中73.2%均来自独联体成员国。除独联体外，迁入哈萨克斯坦的人员主要来自中国、蒙古和土耳其。
迁入人口主要定居在阿拉木图州（4400人）、阿拉木图市（2600人）、曼格斯套州（2300人）和阿斯塔纳市（1000人）。
与此同时，国内地区间人口流动也有所增加，同比增长22.8%。在区域间迁移中，迁入人数最多的地区为：
- 阿斯塔纳市——6.72万人
- 阿拉木图市——2.78万人
- 奇姆肯特市——1.3万人
- 阿拉木图州——8000人
据此前报道，研究机构对中亚各国的人口中位年龄进进行分析，其结果显示，哈萨克斯坦的人口中位年龄约为32岁，在该地区排名首位。
【编译：阿遥】