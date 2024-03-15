哈萨克斯坦今年起以全新形式庆祝纳乌鲁兹

据文化和体育部消息，今后纳乌鲁兹节的庆祝时间将持续10天——从3月14日至23日。这段时间被将称为“纳乌鲁兹纳玛”（Наурызнама）。

同时，2024年，郁金香成为哈萨克斯坦纳乌鲁兹节的统一标志。

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庆祝活动的日程安排：

3月14日 – 库鲁苏节（Көрісу күні），又称阿玛勒节。过去，库鲁苏节主要在哈西部地区盛行，但如今已在哈全境推广。

3月15日 – 慈善日（Қайырымдылық күні），以慈善、仁慈和睦邻友好为主题。

3月16日 – 文化和民族传统日（Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні），致力于弘扬哈萨克文化、艺术和民族价值观。

3月17日 – 家庭价值观日（Шаңырақ күні），这一天将组织文化活动，宣传哈萨克民族的家庭价值观、模范家庭和道德教育。

3月18日 – 民族服装日（Ұлттық киім күні）。在为期10天的纳乌鲁兹活动期间，将在全国各地举办各种活动，推广哈萨克民族服饰。

3月19日 – 焕新日（Жаңару күні），建议延续春季植树的传统。

3月20日 – 民族体育日，在全国各地区组织各种民族体育比赛。

3月21日 – 团结日（Ынтымақ күні），这一天的目的是促进广大民众之间的和平与团结，增进相互尊重。

3月22日 – 新年（Жыл басы）。在这一天，全国各地区都会组织全民文化体育活动和各种集市。

3月23日 – 清洁日（Тазару күні），纳乌鲁兹的最后一天，象征着新年的来临和新的希望。在这一天，哈萨克斯坦各地将举行全民环保行动。

此外，3月14日至23日将是“纳乌鲁兹-巴扎”季。在这几天，很多店铺都会举行大规模促销和打折活动。

节日期间，哈全国各地计划举行约400场大型活动。主要活动《Ұлы істің - Ұлы таңы》将于3月21日在阿斯塔纳世博园区内举行。

但改变庆祝方式并不意味着休假天数增加。根据法律，纳乌鲁兹节假期仍是3月21日至23日。