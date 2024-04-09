今年全球唯一一次日全食在北美洲上演

这次的北美日全食将于美东时间下午2时7分出现在墨西哥太平洋海岸，然后一路往东北方向移动，穿过美国15个州来到加拿大，在不到1个半小时的时间后从纽芬兰上空离开北美大陆。

据路透社报道，这是自2017年以来北美大片地区再次观测到的日全食。在晴朗的天空下，直接观测到日全食路径的人们可以看到罕见的奇观：月亮看起来像一个黑色的球体，横跨太阳，短暂地遮挡了太阳，留下了明亮的光环或日冕。

在阿肯色州拉塞尔维尔，这个拥有约3万居民的小镇举办了一场大规模的集体婚礼。约400对新人在月影下共同举行了婚礼。

即使天空阴沉，约2000人仍聚集在尼亚加拉瀑布州立公园，至少两对新人举行了婚礼，还有人求婚。直到云层暂时散开，露出最后30秒的全食，人群才欢呼：“太美了！”

下次北美大部分地区要等到2044年才能再次看到日全食。

德州的巨石阵2号公园是英国史前建筑的复制品，来自世界各地的人们已经聚集在此观赏日全食。

在克里夫兰市，当地官员预计将有约20万游客造访，摇滚名人堂计划举办为期4天的现场音乐活动。

在阿肯色州的拉塞尔维尔，将举行300对新人的集体婚礼，而日全食途径的许多学校将停课或提早放学。

据德州调研机构佩里曼集团估计，今年日全食的直接和间接经济影响可能达60亿美元。