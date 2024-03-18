哈国年轻人热衷民族服饰：调查显示支持率超过83%

调查显示，80.4%的受访者对日常穿戴带有民族元素的服饰持积极态度，这一结果反映了民族服饰在现代生活中的受欢迎程度。

据了解，在受访者中，每四名就有一名（25.8%）在日常生活中选择穿戴民族服饰，这说明了民族服饰在哈萨克斯坦社会中的普及程度。

特别值得注意的是，在年轻人中，对穿着民族服装的积极态度更加明显。调查显示，83.3%的18-29岁青年认为日常穿着民族服装是可以接受的，这表明了当代哈萨克斯坦年轻人对哈萨克民族传统、文化价值和历史遗产的认同程度不断提高。

本次调查共有来自全国各地104,842人参与，覆盖了不同性别、年龄和地区的群体。其中，女性占56%，男性占44%；城镇居民占69%，农村居民占31%；哈萨克族占67%，俄罗斯族占20%，其他民族占13%；18-29岁年龄段占30%，30-45岁年龄段占52%，46-60岁年龄段占15%，61岁及以上年龄段占3%。

这一调查结果反映了哈萨克斯坦社会对传统文化的珍视和对多元文化的包容，也为哈萨克斯坦的文化多样性和民族认同感增强注入了新的动力。

【编译：阿遥】