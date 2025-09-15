中文
    哈萨克斯坦年内已启动15个电影项目

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦共和国文化和信息部文化委员会就今年国内电影拍摄情况作出说明。

    文化委员会在回复哈通社置评请求时表示，今年，在各方大力支持下，国家电影中心启动了15个电影项目。

    其中包括：

    • 8部故事片：《阿赫杰琳》（Ақжелең）、《驯鹰人》（Бүркітші）、《日子》（Дни）、《我的幺孩在哪儿？》（Кенжем қайда?）、《38》、《不安的夜晚》（Тревожная ночь）、《想你》（Сағындым сені）、《老师》（Мұғалім）；
    • 2部纪录片：《维纳拉》（Венера. Баладан – бақ, қамыстан – құт）、《做一个坚强的人》（Батыл бол）；
    • 3部动画片：《寻找人类》（Адамзатқа іздеу саламын）、《吉别克》（Жібек）、《A队》（Команда А.）。

    此外，还有2部延续自去年的电影项目正在拍摄中，即故事片《胜利者在起点可见》（Победителей видно на старте，合拍片）和动画片《阿兰传奇》（Алан туралы аңыз）。

    文化委员会指出，截至目前，8部故事片中已有5部完成拍摄，预计到2026年全部完成；同时，1部纪录片也已拍摄完毕，其余项目仍在制作中。

    据此前报道，文化与信息部国家电影支持中心启动了四部全新动画电影的制作工作。这些项目面向儿童和青少年，旨在推动本土动画产业发展，弘扬文化价值，并为年轻观众提供寓教于乐的优质内容

    【编译：阿遥】

