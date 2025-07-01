年初以来通过“数字家庭卡”向20.2万人提供公共服务

“数字家庭卡”是基于哈萨克斯坦所有现有政府信息系统数据构建的数字化平台。目前，该系统已整合了全国2,000万公民、超过620万个家庭的相关信息。其主要目标是确保哈萨克斯坦公民平等获得国家支持服务。

根据《哈萨克斯坦社会法典》规定，“数字家庭卡”被定位为制定社会政策中长期目标和方向的工具，同时作为公民获取特定社会保障的日常“电子通知”渠道。

目前，“数字家庭卡”支持无需申请即可办理11种补贴和支付，包括：因丧失劳动能力、失业或失去供养人而提供的社会支付；生育及1.5岁前儿童抚养补贴；抚养残疾儿童的父母（监护人）补贴；残疾人补贴；多子女家庭补贴；获“金质勋章”或“银质勋章”的多子女母亲补贴；定向社会救助以及丧葬一次性补贴。

此外，系统还支持养老金支付、归侨身份确认或延期通知、失业人员就业措施等自动化服务。

当公民被确认有权享受某项国家支持时，将通过1414统一联络中心收到短信通知。收到通知的公民需回复确认同意，相关补贴或支付将自动办理，资金随后转入其银行账户。

为避免诈骗风险，仅需回复来自1414统一联络中心的短信。如有疑问，可拨打免费热线1414咨询。

【编译：木合塔尔·木拉提】