哈萨克斯坦年内已同周边国家举行38轮涉水会谈

具体而言，哈方已分别同吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦达成一致，共同敲定了今年灌溉期托克托古尔水库及乌奇库尔干水电站的运行调度模式。同塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦就凯拉库姆水库（即“塔吉克海”）的运行机制以及通过友谊跨国渠道供水等事宜完成了磋商。此外，哈方还与吉尔吉斯斯坦就通过楚河和塔拉斯河调水的运行模式进行了两次协调。

得益于同中亚各邻国水利主管部门的密切协作，在今年灌溉期内，流入沙尔达拉水库的实际水量成功超过了此前预测的指标。

与此同时，去年签署的《哈萨克斯坦共和国政府与乌兹别克斯坦共和国政府关于跨界水体联合管理与合理利用协定》已正式完成批准程序。

“截至今年年底，我们还计划举行33场会谈。其中包括审议成立哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦联合委员会的相关筹备工作，该委员会未来将成为落实跨界水体联合管理与合理利用政府间协定的长效运行机制。此外，我们还计划确定锡尔河流域各水库在非灌溉期的运行调度方案，并同俄罗斯合作伙伴共同制定跨界河流流域水资源平衡表，以及开展其他一系列重要工作。”水资源和灌溉部第一副部长努尔兰·阿尔达姆扎罗夫表示。

值得回顾的是，今年8月上旬，哈萨克斯坦水资源和灌溉部内部正式组建了全国首个水外交司。这一新成立的部门将负责统筹哈方参与跨界水体常设政府间委员会的相关工作，全程跟进并协调同伙伴国家的涉水谈判进程，同时牵头推进涉水领域政府间协议的制定和落实。

值得一提的是，中亚跨国水利协调委员会第94次会议近日在突厥斯坦市举行。