克孜勒奥尔达州年初至今已有108人因蜱虫叮咬就医

据克孜勒奥尔达州卫生和流行病学控制厅副厅长阿利亚·阿布迪凯莫娃介绍，哈萨克斯坦南部的奇姆肯特市、江布尔州、克孜勒奥尔达州和突厥斯坦州一向是蜱虫叮咬导致的刚果-克里米亚出血热病例多发区域。

- 这主要是由于这一区域的气候环境非常适合蜱虫这种生物的生长。自三月以来，动物寄生虫学小组一直在收集和研究蜱虫样本。迄今为止，已收集了 11,979 只蜱虫并研究了 1,331 个样本。其中，在13只蜱虫样本中发现了携带有会导致克里米亚-刚果出血热的病毒。- 她说。

根据副厅长的介绍，年初至今，当地已累计有108人因蜱虫叮咬就医。这些病例中有2名患者疑似感染克里米亚-刚果出血热病毒，且其中1例目前已经通过实验室检测予以确诊。

据当地卫生部门消息称，州卫生机构今年年初至今以在该州的115处居民点发现了蜱虫的大量分布，并因此对这些居民点进行了重点标记。4月上旬，卫生部门调集专业人员，在上述区域内开展了全面的、旨在消灭蜱虫的灭杀清理工作。

目前，首府克孜勒奥尔达市和其周边两个乡被标记区域的灭虫工作已经基本结束。接下来，将在锡尔河县范围内开展这项任务。

灭虫工作实施期间，通过移动运营商向相关区域的住户发送了短信通知，告知将会喷洒灭虫药剂的具体方位和区域。相关工作得到了紧急情况部的密切配合。

为确保灭虫消杀工作有效开展，州政府成立了专项工作组负责监督。工作组成员包括执行机构代表、动物学和植物学专家、环保人士等。

【编译：木合塔尔·木拉提】