年初至今已有逾24.2万人获针对性社会援助

针对性社会援助的主要目标是通过提供现金支付支持，并通过积极的就业促进措施吸引困难家庭中具有劳动能力的成员参与就业，帮助这些家庭摆脱困境。

针对性社会援助包括以下内容：

为收入未超过贫困线的公民每季度提供社会救助； 为低收入家庭中1至6岁儿童每人每月额外支付1.5倍按月计算指数（AЕК）的补贴。截至2025年6月1日，74.5万名学龄前儿童从定向社会救助受助者中获得总额18亿坚戈的额外补贴； 通过就业安置、为有意创业的家庭提供创业补贴、职业技能提升课程（必要时）等方式促进就业。

目前，哈萨克斯坦公民可通过居住地职业中心、乡村行政机构或电子政府门户网站（egov.kz）申请定向社会救助。

自2025年1月1日起，哈萨克斯坦的贫困线设定为地区中位收入的35%，但不得低于地区最低生活水平的70%。

【编译：木合塔尔·木拉提】