年初至今有1306名归国哈侨获得血亲同胞身份

其中，接近半数（48.9%）来自中国，29.6%来自乌兹别克斯坦，8.3%来自蒙古国， 7.3%来土库曼斯坦，4.4%来自俄罗斯，1.5%来自其他国家。

截至2月1日，移民哈萨克斯坦的境外哈萨克人中，有56.2%为适龄劳动力人口，33.6%为未成年人，10.2%为退休人口。

归国同胞适龄劳动力人口中拥有高等学历者占15%，专科学历者占20.2%，高中学历者占54.6%。

归国同胞可以自由选择在全国各地定居。同时，政府确定了以下劳动力短缺地区作为“血亲同胞”接纳地：阿克莫拉州、阿拜州、库斯塔奈州、巴甫洛达尔州、东哈州和北哈州。

2024年，以上地区接纳“血亲同胞”的配额为2433个。截至2月1日，已有 332名“血亲同胞”选择在这些地区落户。

在上述定居地区的“血亲同胞”将获得国家补贴支持，包括搬迁补贴和房租、水电费补贴。搬迁补贴为一次性资金援助，户主和家庭每个成员可获得70倍按月计算指数的资金援助（25.84万坚戈）。房租和水电费补贴为每月资金援助，期限为一年，每月可提供15至30倍按月计算指数的资金援助（5.53万坚戈至11.07万坚戈）。

年初至今，相关部门为多名获得血亲同胞身份的归国哈乔提供了各类支持。其中，35人实现稳定就业。

统计数据显示，自1991年独立以来，已有112.96万名世居境外的哈萨克族人选择移民哈萨克斯坦。

【编译：阿遥】