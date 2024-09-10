罗马尼亚少年在世界游牧民族运动会中大展九宫棋天赋

来自罗马尼亚的穆西卡是本届世界游牧民族运动会九宫棋（托格孜库玛拉克）项目比赛中最令人钦佩的选手之一。令人惊讶的是，这位少年仅在四年级时才开始接触九宫棋，仅用一年时间便深深被这种古老游戏的战略深度和智力复杂性所吸引。九宫棋这项基于战术和记忆力的游戏迅速吸引了穆西卡的注意力，他开始不断练习并提升自己的技能。

在罗马尼亚，联合国教科文组织积极推广这项智力运动，许多学校开设九宫棋课程。穆西卡便是在学校参加了各种九宫棋赛事和大师班，迅速掌握了这项运动的技巧，并在他的同学中激起了极大的热情。据穆西卡介绍，他的10位同学也对这项智力运动充满兴趣，显示出九宫棋在年轻人中迅速传播的潜力。

Фото: 第五届世界游牧民族运动会新闻中心

在阿拉木图举行的世界九宫棋锦标赛上，穆西卡表现优异，尽管他接触这项运动时间不长，但他依然在这项全球性比赛中获得了第四名，这对他来说是一个巨大的成就。穆西卡对这一成绩感到满意，并表示将继续努力提升自己的水平。

他的老师巴林特·克劳迪娅·克里纳表示，联合国教科文组织的九宫棋教学项目已经覆盖了罗马尼亚的许多学校，目前已有超过6万名儿童参与这项智力运动项目。

Фото: 第五届世界游牧民族运动会新闻中心

-我们每月在学校为家长举办九宫棋开放课程，家长们可以参与比赛，更深入地了解这项精彩的游戏。这项活动成为了一场真正的盛会，将家庭和社区围绕着体育和文化聚集在一起。-她还分享道。

【编译：阿遥】