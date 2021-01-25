中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    09:53, 25 一月 2021 | GMT +6

    Nomad Stunts特技演员团队收到特技金牛奖杯

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/1月25日--哈萨克斯坦特技演员团队收到了自美国寄来的世界特技金牛奖奖杯。

    Nomad Stunts哈萨克斯坦特技演员团队此前在其官方Facebook页面发布消息称，哈萨克斯坦电影《托米莉斯女王》获得了世界特技金牛奖。

    哈萨克电影制片厂总裁、《托米莉斯女王》电影导演阿罕•萨塔耶夫日前在社交媒体发布的消息中写道：«亲爱的朋友们，Nomad Stunts特技团队和领队坤霍金诺夫收到自美国寄来的12公斤重特技金牛奖杯。这是世界上最负盛名的特技演员专业奖，Nomad Stunts特技团队因在电影《托米里斯》中的特技表演而获得本次大奖。»

    据Nomad Stunts特技团队领队坤霍金诺夫介绍，，哈萨克斯坦是第一个获得该奖项的中亚国家。

    Nomad Stunts是由哈萨克斯坦特技演员扎伊达尔别克·坤霍金诺夫于2000年成立的国际特技演员团队。

    影片讲述了公元前6世纪时期，生活在哈萨克斯坦大草原上的萨克人（斯基泰人）在女王托米莉斯的带领下，击败征服者居鲁士二世的波斯帝国大军的故事。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    文化 哈萨克斯坦 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!