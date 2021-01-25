Nomad Stunts特技演员团队收到特技金牛奖杯

哈通社/努尔苏丹/1月25日--哈萨克斯坦特技演员团队收到了自美国寄来的世界特技金牛奖奖杯。

Nomad Stunts哈萨克斯坦特技演员团队此前在其官方Facebook页面发布消息称，哈萨克斯坦电影《托米莉斯女王》获得了世界特技金牛奖。

哈萨克电影制片厂总裁、《托米莉斯女王》电影导演阿罕•萨塔耶夫日前在社交媒体发布的消息中写道：«亲爱的朋友们，Nomad Stunts特技团队和领队坤霍金诺夫收到自美国寄来的12公斤重特技金牛奖杯。这是世界上最负盛名的特技演员专业奖，Nomad Stunts特技团队因在电影《托米里斯》中的特技表演而获得本次大奖。»

据Nomad Stunts特技团队领队坤霍金诺夫介绍，，哈萨克斯坦是第一个获得该奖项的中亚国家。

Nomad Stunts是由哈萨克斯坦特技演员扎伊达尔别克·坤霍金诺夫于2000年成立的国际特技演员团队。

影片讲述了公元前6世纪时期，生活在哈萨克斯坦大草原上的萨克人（斯基泰人）在女王托米莉斯的带领下，击败征服者居鲁士二世的波斯帝国大军的故事。

【编译：阿依波塔】