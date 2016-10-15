美国航空禁运所有三星Note7手机

哈通社阿斯塔纳10月15日电 据新华社消息，美国运输部14日发布紧急命令，宣布美国禁止航空运输所有三星盖乐世Note7手机，违者轻则手机被没收并处以罚款，重则面临刑事起诉。

美国运输部发表的声明说，三星盖乐世Note7手机在美国属于"被禁止的有害材料"，任何个人都不得在往返美国或在美国境内的航班中随身携带这款手机，也不得在随身行李或托运行李中夹带这款手机。这款手机还不得作为空运货物运输。

声明说，如果有乘客试图携带盖乐世Note7手机，那么手机可能会被没收，乘客可能会被罚款。而托运行李夹带这款手机会增加灾难性事故的风险，因此违者除了被罚款外，还可能面临刑事起诉。

美国运输部部长安东尼·福克斯说："我们采取进一步措施，是因为飞行中的每一起（手机）火灾都有很高的风险，会造成严重的个人伤害，让许多生命处于危险之中。"这一禁令可能会让一些乘客感到不便，但飞机上所有乘客的安全必须被优先考虑。

韩国三星电子公司上月宣布，由于电池缺陷在全球多个国家和地区召回盖乐世Note7手机，并对这款手机进行更换。但此后陆续有人报告更新机也有起火事件。韩国三星电子公司11日决定暂时停止生产、销售和更换这款手机。