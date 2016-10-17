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    11:00, 17 10月 2016 | GMT +6

    多国航空公司禁三星Note7登机

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    哈通社阿斯塔纳10月17日电 据联合早报网消息，三星新款手机Galaxy Note7因过热起火事件频发，全球更多航空公司为杜绝安全隐患，即日起全面禁止乘客携带Note7登机。

    据英国广播公司报道，澳大利亚、亚洲和欧洲多家航空公司已宣布从10月16日起，禁止乘客携带三星Galaxy Note7登机。

    美国运输部此前已宣布，从15日起在所有航班上禁止携带三星Note7智能手机。有关禁令正扩展至飞往全球各地的航班。

    柏林航空（Air Berlin）、香港国泰航空和港龙航空、澳洲维珍航空公司（Virgin Australia）也采取了这项防范措施。

    澳洲昆达士（Qantas）航空及旗下廉价航空公司捷星航空（Jetstar）发表声明说："该禁令涉及随身携带登机的手机、随身行李及托运行李中夹带的手机。"

    新加坡航空公司，以及新航旗下两家廉价航空公司酷航（Scoot）和虎航（Tiger Airways）也全面禁止Note7手机。

    中国民航局早在上月中旬就发出安全警示，提醒旅客不得在飞机上使用三星Note7或为其充电，不要将三星Note7放入托运行李中托运，不允许将三星Note7作为货物运输。

    标签:
    国际 黄金储备 交通运输
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