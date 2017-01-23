三星官方宣布Note7爆炸原因

哈通社阿斯塔纳 -- 据韩联社消息，当地时间23日10时，韩国首都首尔市江南区三星总部大厦，三星正式对外宣布Note 7手机爆炸原因。

三星电子无线事业部总裁高东真说："从结论上来看，Galaxy Note7燃损的原因在于电池。我们为了追求创新与卓越的设计，就Galaxy Note7电池设置了规格和标准，而这种电池在设计与制造过程中存在的问题，我们未能在Note7发布之前发现和证实，对此我们感到非常痛心和抱歉。"



据中国媒体报道，为找出Galaxy Note7发生燃爆事故的原因，三星开展了排查工作。在调查过程中，三星对Galaxy Note7的硬件、软件，以及相关流程如组装、质检、物流等各个环节进行了排查。为还原燃损发生过程，三星动用了700余名公司研究员和工程师、构建大规模的实验装置，测试了超过20万部组装完好的手机和3万多块电池，进一步明确了问题的根源。

同时，美国保险商实验室（UL）、Exponent实验室以及德国莱茵TUV集团等业内领先的第三方机构也应三星的委托，针对Galaxy Note7事件原因的可能性展开了调查。

目前，三星电子正在准备新款旗舰手机Galaxy S8的面市，因此在电池安全性方面加强了检测力度，并为提高产品生产的专业性和评价的客观性制定了相关方针。

【编辑：小穆】