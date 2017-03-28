三星计划推出翻新版Note7手机

哈通社阿斯塔纳--韩国三星公司27日晚宣布，该公司计划将早前因电池问题而被回收的Galaxy Note 7手机翻新后重新推出市场销售。

去年10月，三星因Note 7智能手机存在自燃问题而在全球全面回收该手机。过后的调查发现，问题出在其中两家公司Samsung SDI Co和Amperex Technology所生产的电池上。



三星和独立研究人员经分析后，发现Note 7除了电池问题之外，并不存在其他问题。这使人们开始猜测，三星将翻新Note 7出售，以挽回部分损失。



韩国《电子时报》28日引述未具名消息来源说，三星将在7月或8月，开始在韩国销售使用安全电池的翻新版Note 7。其目标是售出40万到50万台。



三星发给路透社的声明说，公司未为翻新版Note 7制定销售计划，包括要在哪些市场推出和何时推出。但三星表明不打算在印度和美国售卖该手机。



三星也说，翻新版的Note 7将采用新电池，这些电池都通过了三星的电池安全测试。



声明说，推出翻新版手机的主要目的是要减少和降低对环境的影响。环境保护组织绿色和平早前敦促三星以环保的方式处理回收的手机。



三星估计Note 7电池问题，导致其在三个季度的盈利减少了55亿美元。在回收Note 7之前，三星已经售出了300多万台Note 7。